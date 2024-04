Il maxi mortaio sbarca a Milano: in arrivo sdraio, occhiali color pesto e trofie

Tappa milanese per l'ormai celebre maxi mortaio gonfiabile, utilizzato dalla Regione Liguria nell'ambito della campagna di promozione turistica #Pesto Masterpiece of Liguria. Una scelta in passato molto criticata dall'opposizione per i costi sostenuti. Dopo Londra, Sestriere e Sanremo il mortaio gonfiabile ha gettato l'ancora, giovedì 4 aprile 2024, nel centro di Milano, in Darsena. Qui rimarrà fino a domenica 7 aprile per una serie di eventi e attività legate al nostro territorio e alla nostra specialità gastronomica.

Chi passeggerà in Darsena, lato mercato, si troverà davanti a una vera e propria isola del pesto, con gazebi che sabato e domenica distribuiranno trofie al pesto a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole con gli occhiali color pesto brandizzati e scuole di pesto a partecipazione gratuita.

Venerdì 5 aprile 2024 andrà anche in scena la tappa eliminatoria della nuova edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, che a Milano vedrà la sfida tra 10 concorrenti davanti a una giuria d’eccezione (tra i giurati, lo chef Roberto Panizza); il migliore parteciperà all’edizione del Campionato Mondiale 2025. La manifestazione del 2024 si è conclusa nelle scorse settimane con la finalissima a Palazzo Ducale vinta dal genovese Mattia Bassi, 56enne dell'Acquasanta che ha sbaragliato la concorrenza dei cento concorrenti arrivati da ogni parte del mondo.

