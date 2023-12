Il maxi mortaio della Regione prosegue il viaggio: tappa a Sestriere

Prosegue la campagna di promozione del territorio 'Pesto, Masterpiece oregiof Liguria', voluta dalla Regione Liguria. L'ormai noto maxi mortaio gonfiabile, dopo aver navigato sul Tamigi a Londra tra le polemiche dell'opposizione, è pronto per una nuova tappa.

Il presidente regionale Giovanni Toti ha annunciato: "Il nostro pesto è pronto a sbarcare a Sestriere. Dopo il grande successo di Londra, l’oro verde della Liguria si prepara a mettere gli sci: il mega mortaio arriverà nel cuore delle Alpi piemontesi dal 26 al 28 gennaio".

In occasione del derby ligure Sampdoria-Spezia, terminato con la vittoria 2-1 della formazione blucerchiata, la campagna promozionale aveva fatto anche tappa allo stadio Luigi Ferraris, con una dimostrazione di vero pesto al mortaio realizzata in tribuna dallo chef Roberto Panizza, presente anche a Londra. In quella occasione erano state anche annunciate nuove tappe di navigazione, sui Navigli a Milano e sulla Senna a Parigi.