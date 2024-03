L'ex ministro Orlando (Pd): "Il mortaio gigante sul Tamigi? Un'immensa cretinata"

Botta e risposta tra l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando - che molti vedono come il prossimo candidato presidente progressista della Regione Liguria - e la Lista Toti. Protagonista del dibattito è il mortaio gigante sul Tamigi, a Londra. Orlando parte da qui per parlare degli investimenti della Regione in una comunicazione ritenuta inefficace: "Ho spesso pensato che ci avrebbe riso dietro il mondo intero per aver speso 500mila euro per un mortaio gonfiabile gigante sul Tamigi - dice - ma mi sbagliavo: nel mondo a nessuno è importato alcunché della Liguria, del pesto e di Genova. Come dicono gli esperti di comunicazione, 'l'importante è che se ne parli' ma il punto sta proprio qui: a novembre 2023, quando il mortaio gigante galleggiava sul Tamigi, nessuno si è interessato al pesto, alla Liguria e alle sue derivazioni".

L'ex ministro, ora deputato Pd, parte da Google Trends: "È sufficiente fare una ricerca con questo strumento che analizza la diffusione dei termini di ricerca per verificare che addirittura, nel periodo in cui il mortaio stazionava sul Tamigi, si è verificato un calo di interesse per le parole 'pesto', 'Genova', 'Genoa' e 'Liguria'". Insomma, quella del mortaio gonfiabile è, per Orlando, senza mezzi termini "un'immensa cretinata venduta come operazione di marketing riuscita".

La Lista Toti: "In Liguria si cresce"

A ribattere alle parole di Orlando è Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale: "Mentre da parlamentare, vice segretario del Pd, pluriministro, Orlando ha assistito al declino della sua città, La Spezia, e della sua regione, la Liguria, senza battere ciglio, noi abbiamo rimediato agli errori suoi e dei suoi sodali, risanando società portate verso il fallimento e rilanciando un modello integrato e diverso di economia. Nei primi nove mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+ 21%). L'occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%. Ben sappiamo che quando parliamo di modello Florida o San Diego per la Liguria o Genova, Orlando vorrebbe contrapporre un modello sovietico che più gli si addice. Ma se ne faccia una ragione: la Liguria e il mondo vanno in un’altra direzione e per fortuna".