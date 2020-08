È il genovese Marco Rizzone il deputato M5s che ha ottenuto i 600 euro

Anche un deputato genovese è finito nella bufera del Bonus Iva, avendo ottenuto - pur incassando uno stipendio da parlamentare - i 600 euro per aiutare gli autonomi e partite Iva in difficoltà durante il lockdown: si tratta di Marco Rizzone, Movimento 5 Stelle.

Rizzone, nato a Genova nel 1983 ed eletto nel collegio Liguria-Genova-San Fruttuoso, è stato deferito ai probiviri del M5s, come annunciato dal capo politico del movimento, Vito Crimi: «In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione».

Il deputato pentastellato, nella trattativa per la scelta del candidato presidente della Regione Liguria della coalizione giallorossa, era stato - come si evince dai suoi post su Facebook - convinto sostenitore di Aristide Massardo. Anche per questo, nonostante qualche indiscrezione su ipotetiche ripercussioni sulla candidatura di Sansa legate al caso Rizzone, gli alleati si sono affrettati a chiarire: «La coalizione tiene, l'alleanza va avanti e Sansa è in campo. Ricordo che già il 20 giugno scorso, quando Rizzone sosteneva di dover convogliare su Massardo dicendo che se qualche partito della sinistra voleva andare contro aveva sbagliato, feci un comunicato a favore di Ferruccio» ha spiegato all'Adnkronos il deputato di Leu Luca Pastorino.

Sempre su Facebook, un post di Rizzone del 1 aprile invitava i cittadini a richiedere i 600 euro di bonus: «Bastano 5 minuti [...] incredibile: non è un pesce d'aprile».

Un altro ligure finito nel mirino proprio per aver chiesto e ottenuto il bonus Covid, nei giorni scorsi, è il consigliere regionale della Lega Alessandro Puggioni. Il consigliere uscente si è autosospeso dal partito e ha deciso di rinunciare alla candidatura alle prossime elezioni regionali.