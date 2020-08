«Ho chiesto il bonus Covid, non mi candido più», Consigliere Regionale si autosospende

Alessandro Puggioni, consigliere regionale della Lega di Rapallo, ha deciso di rinunciare alla candidatura alle prossime elezioni regionali e si è autosospeso dal partito per aver chiesto (e ottenuto) il bonus da 600 euro per i liberi professionisti relativo all'emergenza Covid.

Il consigliere regionale ha spiegato al portale d'informazione Levante News di aver chiesto il bonus, in seguito a un consulto con il proprio commercialista, in quanto soggetto a partita Iva e titolare di una ditta insieme a un socio. «Senza rendermene conto ho fatto un autogol - ha dichiarato Puggioni - . Nulla di illegittimo, ma una grandissima stupidaggine e voglio chiedere scusa. Sarei meschino a dire che è colpa del governo che non ha messo paletti o del mio commercialista. La colpa è esclusivamente mia».

Puggioni ha poi spiegato di aver ricevuto i primi due bonus per un totale di 1200 euro ma non il terzo e si è anche detto disponibile a restituirli all'Inps, se fosse possibile. Poi ha spiegato di autosospendersi dalla Lega e di rinunciare alla candidatura alle prossime Regionali.