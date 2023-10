Israele, polemiche sul messaggio del maxischermo della Regione

Ha fatto discutere il messaggio "con Israele, con la democrazia" comparso sul maxischermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, in occasione dell'attacco di Hamas contro Israele.

“Caro Toti - fa sapere Rifondazione Comunista in una nota - 'con Israele e con la democrazia' è un ossimoro. Dall’inizio, la politica israeliana è stata improntata alla pulizia etnica nei territori palestinesi, alla criminalizzazione di ogni dissenso, all'illegalità di ogni forma di resistenza, anche della resistenza alle aggressioni criminali dei "coloni" israeliani, dichiarati illegali dalla stessa Onu. Di più: nella stessa Israele cresce la denuncia contro un governo che subordina a se stesso il potere giudiziario. Noi piangiamo tutte le vittime civili, ma la solidarietà va al popolo palestinese e a chi in Israele si batte per la fine dell’occupazione e dell’apartheid. Fermiamo questo interminabile massacro: costruiamo la pace sul rispetto dei diritti e della sicurezza dei popoli. Tutti, non solo di quelli amici".