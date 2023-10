Attacco a Israele, messaggi e bandiere “per la democrazia”

Si è illuminata in segno di pace e vicinanza al popolo israeliano, in queste ore vittima dell’attacco missilistico rivendicato da Hamas, la facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova.

Ad accompagnare l'immagine della bandiera di Israele, la frase annunciata questo pomeriggio dal governatore Giovanni Toti: “con Israele, con la democrazia”, per far seguito ai tanti messaggi di vicinanza espressi oggi dalla comunità e dalla politica ligure.

Anche Tursi in segno di solidarietà al popolo d'Israele con l'esposizione della bandiera in via Garibaldi: "Vicinanza e solidarietà da Genova al popolo di Israele in queste ore colpito da violenti attacchi terroristici diretti al cuore della sua gente - commenta il sindaco di Genova Marco Bucci - Si contano migliaia tra morti, feriti, civili in ostaggio. La bandiera dello Stato di Israele su palazzo Tursi è un gesto di fratellanza, legittimazione dello Stato di Israele e richiamo ai valori universali di pace e democrazia".