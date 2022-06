Bucci ineleggibile, Campora replica a Terrile: "Manipolazione dei dati ed errata valutazione delle norme giuridiche"

È Matteo Campora a rispondere all'attacco di Terrile sulla presunta ineleggibilità di Bucci.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Genova, e candidato in consiglio comunale per Vince Genova, definisce la questione "uno spettro", qualcosa che non esiste. In realtà per i suoi avversari i contorni non sono così invisibili e tutto l'insieme potrebbe essere più chiaro proprio al momento dell'elezione.

Per Campora: "Le riconferme al 'Dottor Marco Bucci', già sindaco di Genova nel 2018, sono la prova della lettura errata dell'avvocato Terrile: le due cariche non sono in conflitto tra loro. Se commissario e sindaco, come sostiene Terrile, non avessero potuto coesistere - sempre in punta di diritto - in base a quale legge ben tre governi lo avrebbero rinnovato?".

Anche per gli avversari, in realtà, è evidente che le due cariche possono stare insieme ma la domanda che si pongono è: Bucci può iniziare una nuova carriera di sindaco essendo commissario? L'elezione del sindaco non avviene in soluzione di continuità. In altre parole: la carica decade e poi ricomincia. È proprio dunque in questa discontinuità che potrebbe intervenire la legge dicendo che nel momento in cui il sindaco vuole essere rieletto non deve essere, tra altre cose, commissario governativo.

Di diversa opione Campora: "Il ruolo del commissario straordinario è totalmente estraneo all'amministrazione comunale e, come tale, non incompatibile nell'esercizio delle sue funzioni: non c'è nessuna commistione sui fondi e sugli atti pubblici. La struttura prevista per legge totalmente staccata dal Comune ed è un organo dello stato”.