Giorno del Ricordo, botta e risposta Anpi-Municipi: "Esponenti di Casapound nelle scuole"

Polemiche e scontro tra l'Anpi provinciale e i Municipi Bassa e Media Val Bisagno dopo le iniziative legate al Giorno del Ricordo, nato per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

"Esponenti di Casapound nelle scuole", la polemica

L'Associazione nazionale partigiani d'Italia ha attaccato le giunte di centrodestra che governano i territori per "la presenza di esponenti ben noti di Casapound, due attivisti tra cui un editore e autore di testi che negano le responsabilità nazifasciste nella Seconda Guerra Mondiale, all’incontro con i ragazzi delle scuole secondarie e primarie della Valbisagno, in due distinte iniziative promosse rispettivamente dal Municipio IV Valbisagno e III Bassa Valbisagno". Un fatto che viene definito "gravissimo e sconcertante" in una nota in cui viene citata anche la presa di posizione del presidente dell'Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo che ha segnalato come si debba "ricordare interamente, cioè considerando le violenze inferte dall’esercito fascista italiano su quelle popolazioni, e non soltanto la tragedia delle foibe, diventata da parte di molti esponenti di destra e ultradestra una sorta di occasione di 'vendetta morale' contro la Resistenza".

L'Anpi: "Intervenga Bucci"

"È quindi vergognoso e inaccettabile che due Municipi - scrive ancora l'Anpi provinciale - in un luogo istituzionale quindi, sia stata prevista una presenza di Casapound (nella Bassa Valbisagno addirittura insieme a un’assessora del Comune di Genova) per 'spiegare' ai ragazzi quello che è accaduto sul confine orientale d’Italia ottant’anni fa. Non si tratta di opinioni: Casapound non solo non ha mai preso le distanze dal nazifascismo, ma anzi ha sostenuto e sostiene idee, comportamenti, come l’adozione del saluto romano, e azioni legate a intolleranza e razzismo. Non è tollerabile che due Municipi di Genova, città medaglia d’oro al valor militare proprio per la sua azione di liberazione dal nazifascismo, convochino tali personaggi per il Giorno del Ricordo, tanto più che l’incontro è destinato ai giovanissimi, e non è tollerabile che il Comune non abbia nulla da ridire, ma addirittura mandi un’esponente della Giunta a un tale evento. Chiediamo al sindaco Marco Bucci - conclude l'Anpi provinciale -, presidente del Comitato Permanente della Resistenza, se sia stato a conoscenza di quanto accaduto e, soprattutto, se ritenga che nei Municipi si possa fare qualsiasi cosa salta in mente a qualche consigliere dai sentimenti nostalgici, senza che ci sia la minima vergogna".

La replica dei due presidenti: "Non è vero, estremizzazione ideologica"

Le critiche vengono respinte al mittente dai due presidenti, Angelo Guidi per la Bassa Val Bisagno e Maurizio Uremassi per la Media Val Bisagno. In una nota congiunta replicano: "Le parole espresse dall’Anpi gettano un’inaccettabile ombra su iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dei più giovani sui fatti tragici delle foibe. Respingiamo con forza la strumentalizzazione da parte dell’Anpi: i nostri Municipi, fin dall’inizio del nostro mandato, hanno portato avanti iniziative che promuovessero i valori della Liberazione, come dimostra la nostra assidua presenza alle Celebrazioni del 25 Aprile, e la sensibilizzazione nelle scuole in occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo. Riguardo, poi, all’iniziativa sul Giorno del Ricordo, vogliamo precisare che non era presente tra i relatori nessun iscritto a Casapound, ma solo rappresentanti delle istituzioni, che ringraziamo di aver presenziato, e lo scrittore Andrea Lombardi, profondo conoscitore del periodo storico dell'Esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata, di fama nazionale, insieme al Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Gli incontri con le scuole si sono aperti con la lettura delle parole del presidente Mattarella: non ci risulta essere un facinoroso di estrema destra. Riteniamo che l’estremizzazione ideologica che viene riportata nella nota dell’Anpi non faccia bene né al ricordo delle vittime delle tragedie delle pagine più buie della nostra storia né sia una buona lezione ai nostri giovani".