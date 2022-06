Giunta Bucci, stallo sulla nomina degli assessori

Una settimana fondamentale per la definizione della nuova giunta del Comune di Genova, il neoeletto sindaco Marco Bucci ha dichiarato di voler definire la rosa dei nomi entro la prima metà di luglio. La scelta degli assessori si sta rivelando però più difficile del previsto, in particolare per le pressioni dei partiti che hanno sostenuto la candidatura di Bucci.

Infatti, nonostante la lista civica Vince Genova, direttamente legata al sindaco, sia stata la più votata con il 19,10% delle preferenze, la coalizione di centrodestra è formata da un'ampia schiera di partiti che vanno dalla Lega a Forza Italia, passando per Italia Viva e Fratelli d'Italia. Proprio quest'ultimo partito, secondo fonti interne alla coalizione, starebbe rivendicando almeno due assessorati.

Il sindaco Bucci ha dichiarato che la prossima giunta dovrà durare cinque anni e permettere la primo cittadino di portare a termine i programmi presentanti durante la campagna elettorale. Accontentare tutti i partiti però non è facile, infatti Fratelli d'Italia, che è passato dal 5,28% delle scorse amministrative all'attuale 9,34% diventando la prima forza del centrodestra a Genova, chiede di avere adeguata rappresentanza in giunta.

A complicare le cose anche la difficile convivenza tra Italia Vivia e Fdi, infatti i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni non vorrebbero lasciare al partito di Renzi assessorati con deleghe che riguardino temi cari alla sinistra, come il lavoro e le politiche sociali.

Negli equilibri della maggioranzan pesa anche il risultato della Lega, che ha sostanzialmente dimezzato il suo peso, passando dal 12,96% delle scorse elezioni al 6,72% dell'ultima tornata elettorale.

Alcuni assessorati in quota Carroccio potrebbero passare ad altri partiti, tra cui la Lista Toti, che si presenta alle riunioni per la nuova giunta forte del 9,15% ottenuto alle urne. Nei prossimi giorni Marco Bucci dovrà sciogliere diversi nodi e allentare la tensione nella maggioranza, per poter arrivare alla prima metà di luglio con la giunta definita al 100%.