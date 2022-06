Toto-assessori: conferme e nuovi equilibri per la futura giunta Bucci

Una volta chiarita la composizione del consiglio comunale e il peso delle varie forze politiche al suo interno, il sindaco di Genova Marco Bucci dovrà iniziare a pensare alla nuova giunta che guiderà il Comune per i prossimi cinque anni.

Si tratta di equilibri tutt'altro che invariabili, e che possono cambiare nel tempo con rimpasti per diversi fattori, com'era successo con le dimissioni dell'assessora Elisa Serafini in polemica con la giunta, oppure a causa di altre elezioni, come nel caso di chi era andato in consiglio regionale nel 2020, lasciando il posto in Comune.

Sulla scia delle preferenze e delle percentuali ottenute dalle liste, è possibile già tracciare un primo quadro di quelli che potrebbero essere alcuni degli assessori della nuova giunta Bucci.

Intanto un ruolo importante potrebbe essere quello di Pietro Piciocchi, "super assessore" uscente con 24 deleghe tra cui Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde pubblico: per lui, capolista di "Vince Genova" e primo arrivato con 1046 preferenze, secondo indiscrezioni, potrebbe essere già pronto il ruolo di vicesindaco. Riconferma quasi certa anche per Matteo Campora, assessore con 15 deleghe tra cui Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali ed Energia. Anche Campora è stato eletto in seno a "Vince Genova" con 871 preferenze.

Certo è che nella scelta avranno un peso anche i nuovi equilibri politici: la Lega, ad esempio, rispetto a cinque anni fa passa dal 12,96% al 6,76%, dal primo al quarto posto nella coalizione, e in consiglio comunale avrà solo più tre seggi. Se nel 2017 aveva ottenuto il presidente del consiglio comunale, tre assessori e un consigliere con delega, adesso il quadro diventa molto più incerto. Oltre a "Vince Genova" e prima della Lega, presumibilmente, a rivendicare posti in giunta saranno - prima del Carroccio - Fratelli d'Italia e la lista Toti.