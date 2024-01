Elly Schlein a Genova, tappa al Galliera e inaugurazione circolo Pd Guido Rossa

Venerdì 26 gennaio alle 17.30 la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è attesa in Liguria per l'inaugurazione del circolo Pd di Cornigliano (via Ludovico Muratori 5), intitolato a Guido Rossa. "Un modo per ricordare, nella settimana in cui ricorre l'anniversario dell'assassinio, il suo impegno per la democrazia e la libertà", commenta il Pd ligure.

Prima dell'inaugurazione del circolo, intorno alle 13, Schlein visiterà il carcere della Spezia dove incontrerà la direzione per parlare della situazione carceraria e conoscere le attività, che vengono svolte all'interno del carcere, mentre alle 15.30 sarà al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove incontrerà operatori, sindacati e comitati, per fare il punto sullo stato della sanità pubblica ligure.

"A Genova, in anticipo rispetto a quanto accaduto a livello nazionale, si è avviato un profondo percorso di rinnovamento e ricostruzione del Partito Democratico - dichiara Simone D'Angelo, segretario metropolitano del Pd di Genova -. Aprire oggi un nuovo circolo territoriale a Cornigliano, uno dei quartieri simbolo del ritiro della sinistra dai luoghi dove con più forza si manifestano le sempre maggiori disuguaglianze sociali, non basta a ridare rappresentanza a tante e tanti, che hanno perso fiducia nella politica, ma è un'assunzione di responsabilità rispetto alla missione, che vuole darsi un nuovo Partito Democratico a Genova".

"Intitolare questo luogo a Guido Rossa, non è solo un atto alla memoria di chi ha dato tutto per perseguire i propri valori di democrazia, libertà e giustizia, ma un monito permanente per ciò che dobbiamo e vogliamo essere. Oggi più che mai - conclude conclude il segretario metropolitano e capogruppo a Palazzo Tursi -, in una fase di pericoloso restringimento degli spazi di democrazia, di messa in discussione di diritti considerati come acquisiti, il Partito Democratico torna a sapere da quale parte stare senza più le ambiguità di un passato ancora recente. La scelta di Elly Schlein di essere qui a Genova è la conferma del percorso, che vede oggi coinvolto tutto il Partito Democratico".