Inizia l'era di Federico Messuti a Palazzo Bianco

Insediamento ufficiale per il nuovo sindaco di Chiavari, Federico Messuti. Nel corso della mattina di mercoledì 29 giugno 2022 il passaggio di consegne tra il vicesindaco facente funzioni Silvia Stanig e il neo primo cittadino.

"Sono onorato di essere qui oggi, di poter rappresentare i chiavaresi e iniziare a lavorare per loro - afferma Messuti -. La nostra amministrazione, con impegno e grande senso di responsabilità, porterà avanti il cambiamento iniziato con Marco durante lo scorso mandato, con tutte le opere e i progetti avviati per oltre 150 milioni di euro, dalla ordinaria manutenzione ai grandi progetti che cambieranno Chiavari, come le difese a mare e lo scolmatore del Rupinaro. Continueremo ad ascoltare i cittadini, a confrontarci con le associazioni, ad interfacciarci con gli enti sovraordinati e i comuni limitrofi".

Nella sala del consiglio comunale l'ufficializzazione degli assessori con la firma delle rispettive deleghe. Al sindaco Federico Messuti restano tutte le competenze non assegnate, l'urbanistica, i lavori pubblici e l'ambiente. Vice sindaco è Michela Canepa con delega al bilancio, al personale, ai servizi sociali, alla famiglia e all'istruzione.

A Paolo Garibaldi la polizia municipale, i servizi tecnologici, la manutenzione, il patrimonio e il ciclo delle acque. Confermato a Gianluca Ratto l'assessorato alla promozione della città (turismo, sport, commercio, agricoltura e artigianato) e a Silvia Stanig l'assessorato alla cultura, ai servizi demografici e alle pari opportunità.

Alessandra Ferrara è assessore ai trasporti, alla mobilità sostenibile, alla protezione civile, al demanio e al porto, coordinerà i bandi e i fondi per il finanziamento delle opere pubbliche e curerà i rapporti con gli enti sovraordinati. Presenti anche i consiglieri comunali di maggioranza Andrea Dagnino, Alice Galli, Ilaria Solari, Massimo Sanguineti, Pietro-Ugo Della Casa, Alessandro Monti, Claudia Brignole, Emanuele Sanguineti e Luca Ginocchio.