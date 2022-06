Ballottaggio Chiavari, il nuovo sindaco è Federico Messuti

È Federico Messuti il nuovo sindaco di Chiavari, con il 62,34% dei voti: la cittadina di levante è andata al ballottaggio - unica della Liguria - votando domenica 27 giugno dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo primo cittadino. Infatti, il 12 giugno nessuno degli sfidanti era riuscito a raggiungere il 50% più uno dei voti necessari nelle città oltre i 15mila abitanti per vincere subito. Comunque, al primo turno Messuti si era avvicinato molto al suo obiettivo, con il 48,54% dei consensi, dato che lo ha rassicurato anche nelle due settimane di campagna elettorale successive.

Con un'affluenza finale del 34,12% (14 punti percentuali circa più bassa rispetto a quella del primo turno) gli scrutini sono iniziati subito dopo la chiusura dei seggi. Un lavoro facile per gli scrutatori questa volta, poiché la scelta era tra i due candidati che avevano preso più voti il 12 giugno, Federico Messuti e Mirko Bettoli, senza voti di lista né preferenze.

E dunque, a mezzanotte e quaranta minuti il risultato definitivo, dopo lo spoglio delle schede nelle 29 sezioni: il 62,34% dei consensi è andato a Messuti, e il 37,66 a Bettoli. Rispetto al primo turno, Messuti da 5.813 voti è passato a poco più di 5.100, perdendone dunque in parte; mentre si è rafforzato Bettoli che aveva preso 2.018 voti, e questa volta supera i 3.100, guadagnando dunque più di mille voti, ma non è bastato e si ferma intorno al 38%.

Messuti, che dunque diventa ufficialmente il primo cittadino, è sostenuto dalle liste civiche "Avanti Chiavari" (quella del sindaco Di Capua morto improvvisamente lo scorso agosto), "Maestrale", "Partecip@ttiva" e "Giovani per Chiavari". Il suo competitor, Mirko Bettoli, è appoggiato da Pd, "Al centro Chiavari" e "Sinistra per Chiavari".

Per quanto riguarda l'affliuenza, alle 23 le urne si sono chiuse con il 34,12/% degli aventi diritto che sono andati a votare: un deciso calo rispetto al primo turno (48,04%), probabilmente indice del fatto che molte delle persone che avevano scelto altri candidati non sono tornate a votare al ballottaggio.

Il consiglio comunale

Come sarà composto il consiglio comunale di Chiavari? La coalizione che ha sostenuto Messuti, ovvero la maggioranza, ottiene 10 seggi: 8 a "Avanti Chiavari", 1 a "Maestrale", 1 a "Partecip@ttiva", mentre "Giovani per Chiavari" non riesce a superare la soglia per entrare in consiglio.

Per le minoranze entrano di diritto i candidati sindaci Mirko Bettoli, Silvia Garibaldi e Giovanni Giardini. Esclusi Davide Grillo e Luigi Lanata.

Per quanto riguarda la coalizione che ha sostenuto Bettoli, spetta in consiglio un seggio solo al Pd, nessuno alle altre liste. Per Garibaldi, un posto solo per la lista "Con Silvia vola Chiavari".