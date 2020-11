Unige mette a disposizione degli studenti un database con più di 12mila video

L'Università degli Studi di Genova mette a disposizione della propria comunità accademica uno strumento altamente innovativo per la didattica in ambito scientifico attivando l'accesso unlimited alla banca dati JoVE - Journal of Visualized Experiments.

JoVE contiene più di 12.000 video relativi prevalentemente alle aree disciplinari di biologia, medicina, chimica, fisica, ingegneria, scienze ambientali.

Si tratta di uno strumento altamente innovativo per la didattica in ambito scientifico, ancor più prezioso nel momento attuale in cui le lezioni si svolgono a distanza. Tutti i video, visualizzabili in HD su qualsiasi dispositivo, sono facilmente condivisibili tra docenti e studenti anche tramite le principali piattaforme e-learning. E' inotre disponibile un servizio gratuito di supporto alla didattica e alle attività laboratoriali.

La versione unlimited si compone di due pacchetti: "Research" e "Education". Il pacchetto ''Research'' è formato dagli oltre 10.000 video-articoli peer-reviewed pubblicati nel ''JoVE Video Journal'' - che illustrano le ricerche scientifiche provenienti da istituti di ricerca di tutto il mondo - e dalla video-enciclopedia ''JoVE Encyclopedia of Experiments''. Il pacchetto "Education" è formato da video didattici a supporto dell'insegnamento universitario e post-laurea - in modalità e-learning - di concetti scientifici e di metodi di laboratorio principalmente rivolti all'area medica, delle scienze psicologiche e comportamentali, e all'area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

La risorsa è accessibile da tutte le postazioni in rete di Ateneo; per accedere ai contenuti da postazioni esterne è necessario impostare sul proprio dispositivo il Proxy. In entrambi i casi è possibile utilizzare il link diretto: https://www.jove.com/access