Papilloma Virus, con ImmUnige due giornate di vaccinazione gratuita all'università

Due giornate di vaccinazione gratuita e di campagna di sensibilizzazione contro il Papilloma Virus. Lunedì 15 e lunedì 22 aprile 2024, dalle ore 11 alle 16, all’interno di Unige World al piano strada di via Balbi 4, avrà luogo l’iniziativa "ImmUnige. Un virus non è un fiore".

Si tratta di un servizio completo di consulenza e vaccinazione contro il papillomavirus (Hpv) organizzato dall’Università di Genova, in particolare dal Cirinet, Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili.

In questa occasione si ha la possibilità di ricevere informazioni, chiarire ogni dubbio e, per chi lo desidera, vaccinarsi contro l’Hpv. Il servizio di consulenza è gratuito per tutti gli interessati. La vaccinazione è gratuita per le donne fino ai 29 anni e per gli uomini fino ai 20 mai vaccinati per Hpv. Per accedere alla vaccinazione non è necessaria la prenotazione ma il possesso della tessera sanitaria.

Il Cirinet, tra le tante azioni che svolge, contribuisce alla stesura di linee guida sulla diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie trasmissibili. Inoltre promuove, a livello nazionale e internazionale, ricerche sull’influenza, le altre malattie virali e infezioni trasmissibili con particolare riguardo all’eziologia, epidemiologia e prevenzione. Svolge indagini rivolte all’isolamento dei virus influenzali che circolano nella popolazione umana (ed eventualmente animale) e all'individuazione delle loro caratteristiche antigeniche e genetiche. Per avere maggiori informazioni riguardo all’evento e alle altre attività è possibile contattare il centro alla mail cirinet@cirinet.it.