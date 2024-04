Barman di bordo, per la prima volta si apre il corso di formazione gratuito

La passione per il mare e quella per l’arte della mixology si fondono nel primo corso di formazione per la figura del Barman di Bordo. È in partenza un nuovo percorso formativo totalmente gratuito, con 15 posti a disposizione, realizzato dall’Accademia Italiana della Marina Mercantile insieme a Costa Crociere e Regione Liguria, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo.

È la prima volta che viene proposto un corso simile, finalizzato alla formazione di nuovi barman, i quali verranno poi assunti come personale di bordo della flotta di Costa Crociere. Si tratta di una vera novità nell’offerta formativa, proposta per la prima volta proprio in Liguria, che si conferma così come la regione per eccellenza della blue-economy.

La chiusura del bando è prevista il 7 maggio 2024. I primi quindici candidati che supereranno le prove di selezione saranno ammessi al corso di formazione. Costa Crociere si impegnerà ad assumere almeno il 60% delle persone che completeranno il percorso formativo con esito positivo. Nelle ultime selezioni, la compagnia ha offerto un contratto di lavoro a circa il 95% dei partecipanti che hanno terminato con successo corsi di formazione analoghi per altri profili di bordo.

Barman di bordo: durata e informazioni

La durata complessiva è di 600 ore, suddivise tra 420 ore di lezioni in aula, che si terranno presso Villa Figoli des Geneys ad Arenzano, e 180 ore di stage retribuito a bordo delle navi della compagnia italiana. Le informazioni relative al corso e i moduli necessari per iscriversi alle selezioni sono disponibili sul sito dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile e sul sito di Costa dedicato alla ricerca di personale.

Barman di bordo: i destinatari

I destinatari sono 15 disoccupati, persone in stato di non occupazione o inattivi, che siano cittadini comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, maggiorenni, con priorità per i residenti o domiciliati in Liguria.

Per accedere alle selezioni del corso per “Barman di Bordo”, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese, i candidati devono essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera indirizzo settore sala/bar, o in alternativa di un diploma quinquennale generico di scuola secondaria superiore, unitamente ad almeno sei mesi di esperienza lavorativa nel settore, anche non continuativi, oppure a corsi di formazione o stage nel settore bar, da autocertificare da parte dei candidati.