Aperte le iscrizioni al master “Energia e sostenibilità”: sarà gratuito per 12 neolaureati

Per gli appassionati di ambiente, transizione energetica e sostenibilità è in arrivo la seconda edizione del master di II livello “Energia e sostenibilità”. Un percorso professionalizzante e trasversale per approfondire tematiche tecnologiche e legislative in ambito sostenibile, promosso dal Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti in collaborazione con il Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture, Confindustria, Unione Industriali di Savona e molti altri enti del settore.

Grazie al contributo delle aziende partner, 12 giovani neolaureati disoccupati o inoccupati potranno partecipare gratuitamente al master e seguire un periodo di stage aziendale per mettere in pratica le competenze acquisite e approfondite in aula.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 4 aprile 2024. L’inizio è previsto per maggio 2024 e la durata sarà pari a circa un anno, comprensiva dello stage aziendale.

Il corso forma Energy Analyst della conversione energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie sostenibili, esperti nella gestione dell’energia sostenibile in grado di individuare nuove opportunità di business, analizzare gli scenari e l'evoluzione delle normative per progettare nuove strategie per la programmazione, il controllo e la gestione sostenibile dei sistemi e delle fonti energetiche. Una figura fortemente richiesta dal mercato del lavoro, in particolare dalle aziende partner del master che, dopo il successo della prima edizione del 2023, hanno fortemente voluto essere presenti anche nella seconda.

«La piena soddisfazione delle aziende sull'operato dei candidati, le opportunità di lavoro che si sono aperte agli studenti del master sono solo alcuni tra gli aspetti di cui siamo orgogliosi e che ci hanno convinti a progettare una seconda edizione» ha dichiarato Marco Fossa docente UniGe di Fisica tecnica industriale e presidente del master.

Il percorso formativo è aperto ai giovani neolaureati in discipline STEM e in materie economiche e giuridiche, nonché agli occupati con esperienza nel settore di riferimento. Un’occasione unica per completare la propria formazione in modo trasversale con un approfondimento accademico e un approccio aziendale. Gli occupati possono frequentare il master in modalità online, seguendo in diretta o attraverso le lezioni registrate, e seguire un percorso individuale di project work per la stesura della tesi finale.

L'evento di presentazione sarà mercoledì 13 marzo 2024, ore 12, diretta streaming sul canale YouTube di UniGe con il presidente e alcuni docenti del master. L'occasione perfetta per tutte le domande e per approfondire i temi di maggiore interesse. Maggiori dettagli e modalità di iscrizione sul sito del master o via e-mail.