Torna la University Week al Nazionale: Fantozzi protagonista di incontri, serate e aperitivi a tema

Il teatro è per tutti. Diversamente da quanto tanti pensano, il teatro è soprattutto per i giovani. Lo dimostrano le iniziative promosse negli ultimi anni dal Teatro Nazionale di Genova come le serate Velvet o l’Happy Theatre Hour. Il primo appuntamento del 2024 dedicato ai giovani (e non solo) sarà il ritorno della University Week, dal 5 all’11 febbraio.

Una settimana di incontri, lezioni di critica teatrale, presentazione di libri, aperitivi, spettacoli a prezzi ridotti per chi studia (compresi gli studenti UnigeSenior) o lavora in università. Il tutto in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Unige Senior e CUS Genova. Protagonista indiscusso degli appuntamenti in programma, aperti a tutti, sarà lo spettacolo in scena in questi giorni al Teatro Ivo Chiesa: Fantozzi. Una tragedia, diretto da Davide Livermore.

Ecco il programma della prima University Week del 2024:

Lunedì 5 febbraio, ore 17. 30 Museo Biblioteca dell’Attore

Presentazione del libro Operazione Fantozzi di Gianni Fantoni, protagonista di Fantozzi. Una tragedia diretto da Davide Livermore, presenta il suo libro Operazione Fantozzi, Sagoma editore. Ingresso libero con prenotazione a questo link.

Martedì 6 febbraio, ore 17 Teatro Ivo Chiesa

L’impiegato Fantozzi: l’eroe del posto fisso e l’Italia che non c’è più. Intervengono Maurizio Landini, segretario generale CGIL; Antonio Gozzi, Presidente del Gruppo Duferco e Federacciai; Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova e regista di Fantozzi. Una tragedia (in scena al Tearo Ivo Chiesa dal 30 gennaio all’11 febbraio). Modera l’incontro Stefania Aloia, direttrice del Secolo XIX.

L’ingresso è libero con prenotazione a questo link e al numero 010 5342 400.

Mercoledì 7 febbraio, ore 16 – 18 Aula San Salvatore – UniGeSenior

Lezione su Fantozzi. Una tragedia

Andrea Porcheddu, dramaturg del Teatro Nazionale di Genova e Gianni Fantoni, protagonista dello spettacolo, incontrano gli studenti di UniGeSenior.

Mercoledì 7 febbraio, ore 20.30 Teatro Ivo Chiesa

Pedalata fantozziana

Chi arriverà in teatro utilizzando la bicicletta avrà diritto a un biglietto ridotto per lo spettacolo e in regalo un biglietto dell’AMT.

Giovedì 8 febbraio, ore 18 Teatro Ivo Chiesa

Teatro Party UniGeSenior

Aperitivo e a seguire lo spettacolo Fantozzi. Una tragedia. Aperitivo + spettacolo 24 euro. Iin collaborazione con Bar della Corte. Info e prenotazioni a senior@unige.it.

Venerdì 9 febbraio, ore 18.30 Teatro Ivo Chiesa

Chi è di scena? Fantozzi. Una tragedia. Serata dedicata agli studenti universitari. Aperitivo (birra + frittata di Fantozzi) 8 euro in collaborazione con Bar della Corte. Biglietto ridotto per lo spettacolo 5 euro (per studenti e docenti UniGe, UniGeSenior e tesserati CUS Genova) acquistabili a questo link e presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova.

Sabato 10 febbraio, ore 19.30 Teatro Eleonora Duse

Chi è di scena? De Gasperi: l’Europa brucia. Biglietto ridotto per lo spettacolo 5 euro (per studenti e docenti UniGe, UniGeSenior e tesserati CUS Genova) acquistabili a questo link e presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova.