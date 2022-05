Weekend, il meglio a Genova e dintorni: fuochi d'artificio, grigliate in spiaggia, Sagra del Pesce, teatro, concerti e tanto altro

C'è tanto da fare nel weekend in arrivo tra cultura, divertimento, gastronomia e iniziative per tutte le età e tutti i gusti.

Andiamo a vedere il nostro consueto elenco di 10 eventi da non perdere, tenendo conto che qui c'è il calendario intero del fine settimana. Per gli appassionati di cinema, a questo link la programmazione nelle sale genovesi. Per chi non è ancora stato alla kermesse, ricordiamo che è anche l'ultimo weekend di Euroflora

1. Fuochi d'artificio in piazza De Ferrari

Venerdì sera, in occasione di Euroflora, spettacolo di luci, musica e fuochi d'artificio in piazza De Ferrari. Scopri di più

2. "Il mercato della carne" all'Ivo Chiesa

Nel weekend in scena un'avventura con spunti di attualità ambientata in un distopico ufficio di collocamento. Scopri di più

3. Sagra del Pesce di Camogli

Da venerdì a lunedì torna la sagra con la padella gigante. Nel progeramma anche bancarelle e fuochi d'artificio. Scopri di più

4. Fantasy & Hobby

Da giovedì a sabato il Porto Antico ospita la fiera della creatività, hobbistica e arti manuali. Scopri di più

5. Abracadabra Festival

A Villa Serra torna la fiera del magico, dello storico, del bizzarro e del fantasy, tra animazioni, cosplay e altro. Scopri di più

6. Flash Mob per Genova Ciclabile

Venerdì pomeriggio da piazza Verdi pedalata per il secondo compleanno di Genova Ciclabile. Scopri di più

7. Apodyopsis live al Cane

Domenica pomeriggio gli Apodyopsis presentano l'ultimo Ep, in apertura Il Gentiluomo. Scopri di più

8. Fave salame e non solo

Sabato e domenica torna la sagra primaverile della Croce d'Oro di Sciarborasca. Scopri di più

9. I Legnanesi al Politeama

Venerdì e sabato con "Non ci resta che ridere" i Legnanesi compiono un comico viaggio indietro nel tempo. Scopri di più

10. Manin Marassi Barbecue Beach Party a Vesima

Domenica grigliata sulla spiaggia, musica, beach volley e tanto divertimento a Vesima. Scopri di più