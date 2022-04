Festa della mamma con i mattoncini: laboratorio all'aperto in via Cesarea

Sabato 7 maggio, per la Festa della Mamma, LiguriaBricks e il Civ di via Cesarea sono lieti di proporre laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni a tema floreale e gioco libero con tanti mattoncini.

Sono previsti due turni, alle ore 15 e alle 16:30, per condividere e costruire assieme alle mamme. I laboratori avranno un costo di 8 euro a bambino, inclusivi di un piccolo omaggio "costruttivo".

L'evento si svolgerà in luogo aperto, lungo via Cesarea, garantendo il distanziamento e i mattoncini utilizzati saranno disinfettati prima di ogni turno. Gel disinfettante sarà disponibile ad ogni tavolo ad uso dei partecipanti.

Per prenotazioni e informazioni si può scrivere a: liguria.bricks@gmail.com