"Non ci resta che ridere": i Legnanesi tornano indietro nel tempo al Politeama Genovese

Il 6 e 7 maggio 2022 al Politeama Genovese va in scena "Non ci resta che ridere" dei Legnanesi, con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Cordara.

Sono in tanti a chiedersi perchè la Monna Lisa, da tutti conosciuta come “ Gioconda” di Leonardo Da Vinci, si trovi in Francia e non in Italia. Teresa in primis è fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo trovandosi in gita a Parigi e più precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di ciò che da sempre sente appartenerle.

Messa al corrente da Mabilia sull’esistenza di un sortilegio legato al furto del celebre quadro decide senza indugio di far compiere il fattaccio al povero Giovanni. Detto e fatto i nostri tre si ritroveranno catapultati nel 1504, anno di realizzazione dell’opera.

Un viaggio nel tempo corredato dalla musica e i balli della Rivista all’italiana.