"Il mercato della carne": un distopico ufficio di collocamento alla Sala Mercato

Dal 3 al 12 maggio alla Sala Mercato arriva "Il mercato della carne", produzione del Teatro Nazionale di Genova per la regia di Simone Toni.

Una umanità in attesa: giovani, sono soprattutto giovani. Hanno strategie di sopravvivenza, ironia e una dose di cinismo. Serve lavorare, serve un colloquio. Sembrano parcheggiati, aspettano: un posto, un impiego, un incarico all’altezza di curricola straordinari. È una competizione senza esclusione di colpi, ma con tracce di solidarietà. Il mercato della carne è una commedia di feroce lucidità. Nulla cambia, nel paese in cui il cosiddetto “ascensore sociale” va al contrario: chi è ricco diventa sempre più ricco, chi è povero sempre più povero.

Bruno Fornasari, regista, attore, pedagogo è un drammaturgo dallo sguardo acuto: sa raccontare bene, con sorniona consapevolezza, quell’umanità. Tratteggia un mondo ai limiti del grottesco, eppure quanto mai vero.

Affidata a un gruppo di giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Nazionale di Genova, la commedia si avvale della regia di Simone Toni che, presentando il lavoro scrive: «È un testo pungente e ironico. L’autore immagina un distopico ufficio di collocamento, gestito da un farabutto, dove, in cambio di mazzette, si promettono colloqui di lavoro che non avvengono mai. Un testo senza speranza che in altri momenti avrei messo in scena con impeto ribelle e romantico, sottolineandone la crudele denuncia. Però, nella pandemia, dopo il lockdown, mi sento di sperare che quel mondo sia solo un incubo da cui usciremo presto. Mai come adesso, davanti a noi, c’è il nulla vero, l’annullamento di senso di una società (e di un teatro) che devono gioco forza cambiare, affinché l’evento teatrale sia nuovo come lo saremo noi quando ci potremo re-incontrare a meno di un metro. Diventerà perciò un mercato in cui tutte le parti (attori e spettatori) saranno sia i clienti che la merce. Un luogo in cui mantenere distanze di sicurezza per poi infrangerle, cercando insieme una via d’uscita, una speranza, che sento il bisogno di immaginare».