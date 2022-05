Manin Marassi: Barbecue Beach Party a Vesima con grigliata sulla spiaggia e musica

Dopo due anni si torna ufficialmente a grigliare con Manin Marassi: cambia la location ma non cambia la festa. Quest’anno, causa peste suina, l'evento non si svolgerà sui prati ma si sposterà sulla spiaggia di Vesima.

Domenica 8 maggio infatti - dalle 10 alle 19 - si terrà il primo Bbq Beach Party ligure, con tante postazioni griglia in riva al mare e dj set. I ragazzi dello Spazio126 organizzeranno anche un torneo di beach volley.

Con il patrocinio del Municipio Ponente.

Regolamento

Ingresso gratis o con offerta libera.

Punti griglia - Ci saranno in spiaggia i classici bidoni, si possono portare barbecue mobili ma è assolutamente vietato accendere fuochi in spiaggia senza un supporto che li contenga.

Griglie e carbonella - Si dovranno portare da casa, o prenderle dall'organizzazione noi pagando una caparra che sarà data indietro a fine evento una volta restituita la griglia.

Parcheggi - I parcheggi a disposizione sono molto pochi, è consigliato lasciare il mezzo a Voltri e muoversi con il pullman Atp che parte dal piazzale capolinea dell' 1.

No vetro e no camping - Niente bottiglie di vetro o tende in spiaggia dato che è vietato campeggiare-

Lotteria - Anche quest’anno ci sarà la lotteria con ricchi premi.