Venerdì 6 maggio alle 18,30 in piazza Verdi, a Genova, si terrà un flash mob per il secondo compleanno di Genova Ciclabile.

Ci si ritrova nell’area pedonale antistante la stazione di Brignole e alle 19 si pedalerà insieme col passo del più lento fino a piazza De Ferrari per i giri della fontana. Infine si raggiungerà per via San Lorenzo il Porto Antico.

Ci sarà per tutti la focaccia offerta dal panificio Le Fornarine. E sempre per tutti gli adesivi di #genovaciclabile.

Chi ce l’ha può indossare la maglietta di #genovaciclabile. Chi non l’ha ancora, può prenotarla e ritirarla.

Ai partecipanti verrà dato un cartoncino per beneficiare di uno sconto per le consumazioni al Bigo Cafè e per brindare insieme.

Il 6 maggio sarà la giornata europea della sicurezza stradale, dedicata in particolare ai pedoni. Se qualcuno vorrà preparare cartelli sul tema con il motto della Fondazione Michele Scarponi "la strada è di tutti a partire dal più fragile” potrà dare un messaggio al pubblico.

"A Genova continuano ogni giorno ad essere investiti pedoni - raccontano gli organizzatori -. Finché questo accadrà siamo lontani dall’essere una città civile e ciclabile. Rendere una città ciclabile è il passo per renderla a misura d’uomo e di bambino. Per questo potranno unirsi a noi gli utenti della strada più dolci di tutti, i pedoni, a De Ferrari per il giro della fontana intorno alle 19,15-19,30 e scendere poi con noi al Porto Antico per il brindisi".

Infine sempre venerdì con il flash mob si inaugurerà il Giro di Zena visro che inizierà il Giro d’Italia.