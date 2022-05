Al Cane gli Apodyopsis presentano il nuovo album, in apertura Il Gentiluomo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 8 maggio al Cane di corso Perrone gli Apodyopsis presenteranno dal vivo l'Ep "Di cosa siamo fatti", in apertura Il Gentiluomo. Inizio concerti ore 18.

Ingresso riservato ai soci Arci 2021/2022. Diversamente ci si può iscrivere direttamente al circolo.

Apodyopsis: chi sono

Apodyopsis significa "l'atto di spogliare mentalmente qualcuno". Davide, Pietro, Pabio e Fra.

Gli Apodyopsis sono una band DIY di Genova. Suonano post-punk e psichedelia in italiano, con testi surrealisti, synth analogici, chitarre acide e bassi pulsanti, a cui non manca mai una componente di improvvisazione.

Il primo Ep "Dietro porte chiuse" è del 2019, completamente autoprodotto. Nel 2020, in piena pandemia, decidono di far uscire un Ep di improvvisazioni ispirato all'entroterra della loro città, "Viganego Psychochill Extravaganza". Hanno suonato in Liguria, Emilia Romagna e Lombardia.

L'8 maggio esce il nuovo Ep "Di cosa siamo fatti?" registrato in autonomia e mixato e masterizzato al Greenfog Studio di Genova da Mattia Cominotto. Sei canzoni dal suono eclettico e personale, con le influenze di tutti gli ascolti che li hanno accompagnati negli anni: dalla leggerezza melodica dei sixties alle atmosfere dilatate del post rock anni '90, passando per le cavalcate strumentali del prog e le sfuriate esistenzialiste del post punk. Canzoni per viaggiare nel tempo.

Il Gentiluomo

Quello de Il Gentiluomo è un pop senza tempo, che trae le sue radici tanto dal cantautorato genovese quanto da sonorità d’oltre manica.

Nel 2017 la pubblicazione del loro primo album, intitolato “Sole” sotto l'etichetta Cane Nero Dischi: 8 tracce “happy-sad”, sospese tra testi sussurrati e melodie dirette, condite da chitarre distorte e un’elettronica lo-fi.

Serena - voce e tastiera, Chiara Burlando - chitarra, Francesca Bosio - batteria (Metropony) e Alessandra Gargano - basso.