Ragazzino di 15 anni denuncia violenza sessuale

Un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato aggredito e violentato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 da tre uomini, probabilmente stranieri, in via Cairoli, nel centro storico.

Il minorenne è stato soccorso dalla Croce Verde intorno alle tre ed è stato portato all'ospedale Galliera. Accompagnato dalla madre, gli sono state riscontrate alcune ferite. I carabinieri hanno poi avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Il 2023 è iniziato con diversi casi di violenza sessuale a Genova. Il primo è avvenuto ai danni di una ragazza sempre nei vicoli la notte di Capodanno, il 9 gennaio una 20enne aveva poi denunciato di essere stata stuprata ai Giardini Baltimora, a due passi da via Fieschi, quindi il caso di un'altra giovane che sabato 14 gennaio aveva denunciato lo stupro in discoteca vicino al terminal traghetti. Nei giorni scorsi anche una 18enne che ha accusato di violenza sessuale un 20enne genovese conosciuto in una chat online e infine la 16enne che ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo in via Boito a Pegli mentre aspettava il treno. Fortunatamente la ragazza era riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo colpendolo in faccia e facendolo scappare. Sui vari episodi indagano polizia e carabinieri.