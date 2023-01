Ragazza di 20 anni drogata e violentata in discoteca

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata in discoteca dopo essere stata drogata. L'ha raccontato ai medici dell'ospedale Galliera, dove si trova ricoverata sabato 14 gennaio 2023.

La ragazza, riporta l'Ansa, ha raccontato di aver passato la serata in un locale vicino al terminal traghetti. Alcuni ragazzi le avrebbero offerto diversi drink per poi abusare di lei in un angolo del locale. Secondo quanto riferito dalla 20enne potrebbe anche aver ricevuto a sua insaputa della droga dello stupro, ha infatti spiegato di non essere stata in grado di reagire e urlare.

Indaga sull'episodio la polizia che ha acquisito i filmati delle telecamere. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, lunedì 9 gennaio 2023 un'altra ragazza di 20 anni aveva denunciato di essere stata violentata ai Giardini Baltimora, a due passi da via Fieschi.