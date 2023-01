Ragazza di 16 anni fa scappare aggressore tirandogli un pugno

È riuscita a mantenere il sangue freddo e ha trovato il coraggio di reagire, pur con la paura addosso: così una ragazza di 16 anni a Pegli ha sferrato un pugno al suo aggressore per farlo scappare, riuscendo nell'intento.

La vicenda è stata poi denunciata ai carabinieri dalla stessa 16enne: è successo in via Boito, a Pegli, lunedì mattina. La ragazza - ha raccontato lei stessa alle forze dell'ordine, come riporta Ansa - era uscita di casa alle 6,30 per andare a prendere il treno per recarsi a scuola. Mentre era per strada, però, un uomo l'ha afferrata da dietro e le ha messo una mano sulla bocca.

Lei con grande prontezza si è girata e lo ha colpito con un pugno al volto, facendolo scappare. Ha poi subito chiamato i famigliari e i carabinieri.

Continua la scia di violenze a Genova: oltre al caso di questa aggressione per fortuna scampata, una decina di giorni fa una ragazza di vent'anni ha denunciato di essere stata rapinata e violentata ai giardini Baltimora da due uomini. Lo scorso weekend, invece, un'altra ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata stuprata in discoteca dopo essere stata presumibilmente drogata.