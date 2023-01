Ventenne rapinata e violentata in pieno centro da due uomini

Una ragazza di 20 anni sarebbe stata rapinata e violentata nei giardini Baltimora, a due passi da via Fieschi, e poi ritrovata questa mattina - lunedì 9 gennaio - da un carrozziere vicino in zona porto, in stato di shock. L'uomo ha chiamato i soccorsi e la giovane è stata ricoverata all'ospedale Galliera.

I medici del Galliera - riscontrando lesioni compatibili con il racconto della ragazza - hanno chiamato la polizia e ora sulla vicenda, riferisce Ansa, indaga la squadra mobile.

La 20enne avrebbe raccontato alle forze dell'ordine di aver passato la serata in una nota discoteca di corso Italia, tornando poi verso casa alle 4 del mattino, attraversando i "giardini di plastica". Qui l'aggressione: due stranieri le avrebbero rubato lo smartphone e poi l'avrebbero stuprata.

Al vaglio da parte degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.