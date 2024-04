Trenta kg di droga nel bagagliaio, tenta la fuga ma non gliene va bene una

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato un 23enne di origini marocchine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa trenta chilogrammi di hashish. I militari erano impegnati nella zona di Bolzaneto in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, poiché negli ultimi giorni c'era stata una recrudescenza del fenomeno.

Una pattuglia in abiti civili ha notato un'auto proprio davanti a sé in via Evandro Ferri, che, alla vista di un posto di controllo della polizia locale, improvvisamente ha sterzato bruscamente, immettendosi in via Fegino. Il movimento repentino ha destato quindi sospetto, per cui i militari hanno svoltato a loro volta.

L'uomo alla guida del mezzo prima si è fermato ma poi, vedendo sopraggiungere l'auto, ha accelerato, dovendosi poi bloccare poiché la via era, per sua sfortuna, chiusa. Si è quindi buttato fuori dall'auto ed è fuggito a piedi.

Mentre uno dei carabinieri lo inseguiva, l'altro si è avvicinato all'auto del fuggitivo. Aprendo il bagagliaio, invece di trovare strumenti atti allo scasso di porte e finestre, il militare si è trovato davanti 300 panetti di hashish per un peso complessivo di 30 kg (che nella vendita al dettaglio può arrivare a un valore di 300mila euro considerata l'alta qualità della sostanza sequestrata).

All'interno dell'auto sono stati trovati anche i documenti, che il fuggitivo, scappando in tutta fretta, aveva perso. Lo sfortunato trafficante, scappando, è andato incontro a un'altra pattuglia, che lo ha individuato in una via parallela, bloccando la sua fuga. Il 23enne, con documenti recanti visto spagnolo, è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.