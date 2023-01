Si conoscono in chat e poi si incontrano: "Mi ha violentata"

Prima l'amicizia nata su una chat in internet, poi l'incontro in un hotel a Sampierdarena e il presunto stupro. Lei è una 18enne, originaria dell'Abruzzo, lui un 20enne genovese che ora è accusato di violenza sessuale.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri dalla ragazza prima di lasciare la città. Secondo la sua testimonianza, il ragazzo l'avrebbe violentata nella stanza dell'albergo dove lei alloggiava e dove il giovane l'aveva accompagnata dopo una serata passata assieme.

La 18enne è stata visitata in ospedale dove i medici hanno riscontrato segni compatibili con la violenza. Sul caso indagano i militari diretti dal comandante Michele Lastella e questo non è l'unico recente episodio sul quale stanno lavorando gli investigatori: ieri mattina, lunedì 16 gennaio, una 16enne ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo in via Boito a Pegli mentre aspettava il treno. Fortunatamente la ragazza è riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo colpendolo in faccia e facendolo scappare.