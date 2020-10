Va al Villa Scassi, pretende di vedere il marito ricoverato col covid, e dà in escandescenze

Lunedì pomeriggio una donna di 33 anni, senegalese, è stata denunciata per vilipendio della Repubblica e interruzione di servizio pubblico, nonché sanzionata amministrativamente per non aver rispettato la quarantena fiduciaria presso la propria residenza.

È successo tutto intorno alle 14,30 all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove la donna si è recata pretendendo di vedere il marito, ricoverato dalla sera prima poiché affetto da covid-19.

Al rifiuto del personale sanitario, ha dato in escandescenze urlando frasi oltraggiose contro lo Stato italiano e ostacolando l’attività dei sanitari e dei mezzi di soccorso.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano, equipaggiati con le debite protezioni anti-covid, hanno portato la 33enne all’esterno del nosocomio, calmandola e invitandola a tornare presso la propria abitazione. È stata in seguito denunciata.