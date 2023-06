L'allarme: "Cadono ponteggi dal viadotto Bisagno". Aspi: "Nessun pezzo è caduto a terra"

Parte dell'impalcato e dei tralicci del viadotto Bisagno sarebbero caduti nella mattina di oggi, venerdì 30 giugno: la foto preoccupante sta rimbalzando nelle chat e sui gruppi Facebook.

La polizia locale conferma di essere sul posto, in via delle Gavette, con la protezione civile e i vigili del fuoco: insieme, stanno valutando la situazione.

Aspi: "Nessun pezzo è caduto a terra"

La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha inviato una nota volta a rassicurare i cittadini di via delle Gavette in merito ai ponteggi del viadotto Bisagno: "Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge. Nella giornata di oggi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio, che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa 'in banda', cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori".

L'allerta meteo gialla

Il fatto è accaduto in una giornata di allerta meteo gialla, in cui sono moltissime le chiamate dei cittadini a polizia locale e pompieri: diversi i tombini saltati in tutta la città per la pioggia torrenziale (per il momento nessuna strada è stata chiusa) e code chilometriche in autostrada, ma l'emergenza più grande adesso riguarda il viadotto.

L'allerta gialla, scattata stamattina alle 6, nella zona B (quella che comprende anche Genova) terminerà alle ore 21, salvo cambiamenti. Qui le previsioni.