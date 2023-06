Allerta gialla per temporali su tutta la Liguria. Previsioni e orari

Allerta gialla per temporali in Liguria emessa da Arpal. Scatterà venerdì 30 giugno 2023 alle ore 6 su tutte le zone della regione e proseguirà fino alle ore 18 su A e D (lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, intera provincia di Imperia, valle del Centa; Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida). Fino alle 21 invece su B, C ed E (Lungo la costa da Spotorno fino al confine con la Toscana, Val Polcevera, Alta Val Bisagno; tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona, Valle Sturla, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia). Arpal seguirà l'evoluzione della situazione e nella mattinata di venerdì verranno fatte ulteriori valutazioni basandosi anche sulle ultime uscite della modellistica previsionale. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

"Il maltempo si appresta a tornare sulla Liguria - spiega Arpal - dopo che, comunque, anche ieri, l’instabilità non è mancata, con fenomeni temporaleschi che hanno interessato dapprima l’entroterra imperiese (cumulata oraria massima, 12 millimetri nel comune di Pigna, stazione di Colle Belenda), e poi, in serata, il Tigullio. In questo caso i fenomeni sono stati più rilevanti, con intensità puntualmente tra moderata e forte (29.6 millimetri in un’ora a Panesi, nel comune di Cogorno) e un ricco corollario di fulminazioni. Questa mattina, invece, si segnalano deboli precipitazioni nell’interno dell’imperiese".

Domani, fin dalle prime ore, con il transito di una perturbazione da ovest, sono attese piogge, anche con cumulate significative o elevate (in particolare sui versanti padani e a Levante) rovesci e temporali fino a forti e organizzati che spazzeranno la Liguria; inizialmente i fenomeni sono attesi a Ponente, in successiva, rapida evoluzione verso Levante. Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra venerdì e sabato, quando saranno ancora, comunque, possibili residui fenomeni.

Previsioni meteo Arpal giovedì 29 giugno

Possibili locali rovesci o temporali su tutte le zone, con bassa probabilità di temporali forti su A (possibili allagamenti localizzati a opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Locali condizioni di disagio per caldo, in particolare nei centri urbani e nelle zone interne poco ventilate.

Previsioni meteo Arpal venerdì 30 giugno

Il transito di una perturbazione interessa tutta la regione dalle prime ore della mattina con precipitazioni che daranno luogo a cumulate fino a elevate su CDE e significative su AB; intensità anche forte su BC. Le precipitazioni assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati su tutte le zone. In serata rinforzo dei venti settentrionali intorno ai 40-50 km/h, in particolare sul centro.

Previsioni meteo Arpal sabato 1 luglio

Possibile attività convettiva pomeridiana con locali rovesci o temporali sui rilievi.

