Allerta gialla per temporali in Liguria: aggiornamenti, orari e previsioni

È scattata oggi, venerdì 30 giugno 2023, alle ore 6, l'allerta gialla per temporali in Liguria emessa da Arpal. Coinvolge tutte le zone della regione, ma proseguirà con una scansione oraria diversa. Fino alle ore 18 su A e D (lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, intera provincia di Imperia, valle del Centa; Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida). Fino alle 21 invece su B, C ed E (Lungo la costa da Spotorno fino al confine con la Toscana, Val Polcevera, Alta Val Bisagno; tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona, Valle Sturla, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia). La sala operativa regionale è aperta per tutta la durata dell’allerta.

"Fin dalle prime ore - ha spiegato Arpal - con il transito di una perturbazione da ovest, sono attese piogge, anche con cumulate significative o elevate (in particolare sui versanti padani e a Levante) rovesci e temporali fino a forti e organizzati che spazzeranno la Liguria; inizialmente i fenomeni sono attesi a Ponente, in successiva, rapida evoluzione verso Levante. Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra venerdì e sabato, quando saranno ancora, comunque, possibili residui fenomeni".

Previsioni meteo Arpal venerdì 30 giugno

Il transito di una perturbazione interessa tutta la regione dalle prime ore della mattina con precipitazioni che daranno luogo a cumulate fino a elevate su CDE e significative su AB; intensità anche forte su BC. Le precipitazioni assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati su tutte le zone. In serata rinforzo dei venti settentrionali intorno ai 40-50 km/h, in particolare sul centro.

Previsioni meteo Arpal sabato 1 luglio

Possibile attività convettiva pomeridiana con locali rovesci o temporali sui rilievi.

Le disposizioni del Comune di Genova

Il Coc (Centro operativo comunale) ha disposto, dalle ore 6 alle ore 23.59 di venerdì 30 giugno, a Genova, le azioni previste dal piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.

All'entrata in vigore dell'allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

Tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione

Per tutta la durata dell’allerta è attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.

