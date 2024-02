Skymetro, il comitato torna all'attacco: "Sì al tram, i finanziamenti possono essere usati in modo diverso"

Continua a dividere il progetto Skymetro, dopo le ultime polemiche tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale e in consiglio regionale, torna a far sentire la propria voce il comitato 'Opposizione Skymetro-Valbisagno sostenibile', che da tempo si batte contro la realizzazione dell'opera proponendo il tram come alternativa.

"I finanziamenti ministeriali sono spendibili anche per altre opere di trasporto pubblico"

"I finanziamenti ministeriali sullo Skymetro sono spendibili anche per altre opere di trasporto pubblico di massa, non è vero che se non si fa lo Skymetro saranno perduti - sostiene il Comitato in una nota -. L’informazione promossa da un anno e mezzo da noi, da molte realtà della ValBisagno e della città, da moltissimi cittadini, da partiti politici e dai media fa si che si possa 'guardare in faccia' l’opera prevista con tutti i suoi errori e maltarature. Il dibattito di queste settimane in città e i pareri fortemente critici di enti e amministrazioni cittadine e nazionali sono l’occasione per fermare l’opera e discutere su quale sia l’intervento migliore per la mobilità in Valbisagno". Il Comitato fa riferimento alle osservazioni mosse, nell'ambito, nell'ambito della procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale), da Soprintendenza e direzione generale Protezione Civile e Difesa Suolo della Regione Liguria, ma anche al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

"Da un anno e mezzo chiediamo informazione, coinvolgimento, dialogo, partecipazione. Quello che è mancato e che abbiamo promosso - sottolinea ancora il Comitato -. Perché un'opera del genere non può nascere nel modo in cui il Comune ha provato a farla nascere, calata dall’alto, senza discussioni, senza una valutazione ampia e partecipata dei pro e dei contro. Quando sono in ballo così tanti soldi pubblici solo uno sciagurato può pensare di utilizzarli con leggerezza".

" I ncredibile che ancora qualcuno possa credere che toglierà il traffico dalla Val Bisagno"

Secondo il Comitato 'Opposizione Skymetro-Valbisagno sostenibile': " È incredibile che ancora qualcuno possa credere che lo Skymetro toglierà il traffico dalla Val Bisagno e che alcuni miopi commercianti (che vivono magari sul commercio di prossimità) possano pensare che lo Skymetro contribuisca ad aumentare il loro giro di affari, o che per alcuni la sicurezza idraulica della città passi in secondo piano rispetto all’esigenza di pochissimi di risparmiare una manciata di minuti di viaggio. È vergognoso che si possa mostrare un simile disprezzo per una parte della cittadinanza che loro stessi rappresentano, un simile disprezzo per le regole del vivere civile e per le stesse norme che pongono vincoli ai quali, evidentemente, loro ritengono di non doversi assoggettare. Come si può continuare a deridere chi da mesi denuncia l’impatto ambientale, sociale e paesaggistico di una struttura abnorme, possente, invasiva e completamente fuori contesto? Come si può ignorare che tante delle nostre critiche hanno trovato un riscontro preciso nei rilievi giunti da quasi tutti gli Enti che si sono espressi negli ambiti della Conferenza dei servizi e della Valutazione di impatto ambientale?".

Il tram come alternativa

"Leggendo i documenti - afferma ancora il Comitato 'Opposizione Skymetro-Valbisagno sostenibile' - si scopre che i finanziamenti ministeriali sono tranquillamente spendibili anche per altre opere di trasporto pubblico di massa, e che non è vero che se non si fa lo Skymetro saranno perduti. Nel 2011 era stato avviato un percorso partecipato serio, condotto dall’Università di Genova e che aveva coinvolto una moltitudine di cittadini, associazioni e categorie, era giunto alla definizione del miglior mezzo di trasporto per la vallata, che era risultato il tram. Una soluzione ottimale per contesti come il nostro, la migliore per quello genovese. In Val Bisagno ci sono gli spazi per una tranvia, che non inciderebbe eccessivamente sui posteggi e che potrebbe correre in molti punti abbastanza lontano dal fiume per non avere nemmeno bisogno della deroga pro-Skymetro che Toti ha benevolmente provato a concedere. Genova aveva una rete tranviaria enormemente sviluppata e capillare, nelle principali città italiane ed europee dove il tram fu smantellato negli ultimi decenni del secolo scorso, stanno correndo velocemente ai ripari reintroducendolo. Per noi questa opera rimane una follia".

Il Movimento 5 Stelle: "Continua la telenovela di un disastro annunciato"

Nuove polemiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, per voce dei parlamentari liguri Roberto Traversi e Luca Pirondini: "La destra sconfessa sé stessa _ affermano -. A gennaio, la Lega ha inserito un emendamento al Milleproroghe chiedendo di prorogare i termini del cronoprogramma dello Skymetro facendo intuire che evidentemente ci sono dei problemi. Nei giorni scorsi, il Governo ha invitato la Lega a ritirare l’emendamento e poi ieri lo ha addirittura bocciato. Intanto, a Genova, il sindaco Bucci va avanti con gli espropri come se nulla fosse, come se il progetto fosse chiaro e definito con chiarezza, cosa evidentemente non vera".

"Continua - proseguono i parlamentari pentastellati - insomma la commedia della destra, locale e nazionale, che sta combinando un pasticcio colossale e pare non sapere più come uscirne senza perdere la faccia. L’esecutivo, poi, sembra sempre più confuso: boccia l’emendamento della Lega e al contempo annuncia che la proroga dei tempi arriverà comunque con un decreto. Siamo al teatrino più becero. Rinnoviamo le nostre convinzioni: lo Skymetro non solo ha criticità mai chiarite dal punto di vista della progettualità - come certificato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e della manutenzione - ma dilapiderà una montagna di soldi pubblici che potevano essere meglio investiti puntando ad esempio sul tram. La gestione dell’iter, sia a livello locale che nazionale, è contraddistinta da una opacità rispetto alla quale i cittadini genovesi meritano la più totale trasparenza a oggi completamente assente".

