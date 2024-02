Skymetro, polemiche anche in Regione: "Progetto che cambia di continuo, inaccettabile"

Prosegue, tra le polemiche, il percorso relativo al progetto Skymetro. Nella giornata di martedì 13 febbraio 2024 il tema è stato affrontato in consiglio comunale, con il via libera agli espropri e una previsione di quasi 3 milioni di euro di indennizzi per un'opera dichiarata di pubblica utilità, ma anche in consiglio regionale. Botta e risposta tra alcuni consiglieri di opposizione e l'assessore alle infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Giampedrone.

Sulla procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale) sono state presentate due interrogazioni in Regione, una da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e un’altra da Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione). Garibaldi ha chiesto alla giunta di sospendere o di prolungare i tempi della Via sul progetto Skymetro. Il consigliere ha sostenuto che non sarebbe stato ancora rilasciato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alle integrazioni al progetto preliminare, richieste dopo la parziale bocciatura e che è stata presentata alla Camera un proposta emendativa, firmata da deputati della maggioranza di Governo, al “Decreto Milleproroghe per prorogare il termine di aggiudicazione dell’intervento al 31 dicembre 2025. Rossetti ha chiesto invece alla giunta di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle osservazioni, considerata la sostanziale modifica del progetto. Il consigliere ha ricordato che in autunno la Protezione Civile e Difesa del Suolo aveva evidenziato criticità e lacune tali da aver indotto al rinvio del parere, in attesa di opportune integrazioni, e che anche il Comune ha rilevato che alcuni plessi scolastici non sono stati contemplati nella mappatura acustiche e, quindi, e nella valutazione del progetto.

Garibaldi (Pd): "Progetto che cambia in continuazione"

"Siamo di fronte a una delle vicende più imbarazzanti per l’amministrazione regionale e comunale - ha dichiarato Garibaldi, capogruppo del Pd -. Per la realizzazione dello skymetro la Regione ha cambiato tutte le procedure possibili per consentire al Comune di presentare e discutere il progetto. Ma non basta: nel momento in cui si inizia a esaminare il progetto, ecco che vengono fuori tutte le sue criticità. A dirlo sono gli stessi uffici della Regione e del Comune, del Ministero e della Soprintendenza che ne evidenziano le profonde carenze progettuali e i dubbi. Sui giornali si susseguono ogni giorno proposte di varianti, che rendono già superato il progetto ad oggi in Valutazione di Impatto Ambientale e su cui sono già state espresse le osservazioni. Oggi siamo di fronte a un progetto che cambia in continuazione come le scale nel film di Harry Potter. La Regione sarebbe dovuta intervenire chiedendo di sospendere il progetto e avviare una Via regionale su un progetto definitivo e non su delle ipotesi che cambiano ogni giorno e che i cittadini scoprono sui giornali, senza nessuna condivisione. Ma questo non succede perché la Regione ha deciso di abbassarsi al volere di Bucci che cambia progetti tre volte al giorno".

Rossetti (Azione): "Bucci non vuole il dibattito pubblico"

"Siamo molto delusi perché abbiamo chiesto di riaprire o prorogare i termini nei quali i cittadini possono esprimere critiche e proposte del progetto dello Skymetro ma Regione non vuole per non infastidire Bucci: è francamente inaccettabile - ha affermato invece Rossetti, consigliere regionale di Azione -. Il progetto non è ancora definito, le relazioni degli uffici sono pesantissime per quanto riguarda la sicurezza, le norme e le lacune che il progetto presenta. Probabilmente il percorso dello Skymetro verrà modificato e il dibattito pubblico serve a capire che cosa pensa la gente. Così invece abbiamo raccolto delle osservazioni su un progetto che non ci sarà perché il sindaco Bucci ha annunciato che verrà cambiato. Ancora una volta Bucci non vuole il dibattito pubblico e la Regione gli consente di fare qualsiasi cosa. Abbiamo modificato le leggi che mettevano in sicurezza le edificazioni vicino e sopra i fiumi, adesso annulliamo il dibattito pubblico".

L'assessore Giampedrone: "Fase pubblica conclusa a norma di legge"

L’assessore alle infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Giampedrone in una lunga e articolata risposta ha sottolineato che l’intervento deve rispettare norme regionali e nazionali e che la normativa non prevede una proroga alla fase pubblica di un progetto già depositato. L’assessore ha sottolineato, dunque, che le scelte collegate al progetto sono di natura eminentemente tecniche. "È falso affermare che la fase di confronto pubblico non si sia svolta - ha detto Giampedrone -. Al contrario, c’è stata ed è terminata: la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Via non prevede proroghe. È dunque evidente che la mancata riapertura o proroga dei termini non dipende in alcun modo da una decisione politica, ma è frutto della assolutamente doverosa applicazione delle leggi da parte degli uffici".

"Quanto abbiamo sentito in aula è molto grave: le parole - ha sottolineato ancora l'assessore Giampedrone - hanno un significato preciso e bisognerebbe usarle con maggiore appropriatezza. Il percorso di quel procedimento è stato assolutamente lineare, nel rispetto delle norme compresa la fase di dibattito pubblico. Secondo la disciplina nazionale e regionale la ripubblicazione dei documenti progettuali e di studio nell’ambito di una Via può avvenire unicamente a seguito dell’invio da parte del proponente di documentazione integrativa che evidenzi modifiche progettuali. Ad oggi con riferimento alla procedura di Via del progetto Skymetro si rileva che la fase pubblica si è appena conclusa e sono state sottoposte al proponente le richieste di integrazioni e le osservazioni pervenute. La normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia non prevede proroghe della fase pubblica".