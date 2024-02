Skymetro, nuovi ostacoli. La Soprintendenza: "Mobilità più veloce a scapito del paesaggio"

Continua il percorso a ostacoli sul progetto Skymetro. Dopo le osservazioni critiche da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quelle della direzione generale Protezione Civile e Difesa Suolo della Regione Liguria, arriva anche il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Genova, che pone dubbi sulla "necessità dell'opera" rilevando criticità dal punto di vista dei beni sottoposti a vincoli, della tutela del paesaggio, archeologica e architettonica. Nei giorni scorsi la giunta, in consiglio comunale, aveva comunque difeso lo Skymetro, definito dall'assessore Francesco Maresca come "la migliore opera possibile"

Beni tutelati nell'area interessata dal progetto

Il nuovo documento, presentato nell'ambito della procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale), è datato 7 febbraio 2024 e mette innanzitutto in luce la presenza di manufatti tutelati "nell'areale interessato dall’intervento, in alcuni casi a meno di 10 metri dall'infrastruttura". Vengono infatti citate la stazione di Brignole, il Ponte di Sant'Agata in Val Bisagno (dichiarato monumento pregevole per arte e storia il 25 settembre 1913), la scuola media Rubaldo Merello, l'edificio comunale già sede della Scuola Baliano in piazza Manzoni, la centrale Enel con relative pertinenze in via Canevari, la caserma dei carabinieri di via Moresco, la scuola materna Romagnosi e l'asilo infantile Girasole. E ancora, la casa circondariale di Marassi, il cimitero monumentale di Staglieno (definito un 'museo a cielo aperto'), l'immobile di proprietà Amga in via delle Gavette, Ponte Carrega, gli ex macelli civici Cà De Pitta in piazzale Bligny e Villa Marassi ex Brignole in via Fameiano.

Vincoli archeologici e aree sottoposte a tutela paesaggistica

Si parla poi di aree sottoposte a vincolo archeologico come piazza Manzoni e di aree sottoposte a tutela paesaggistica e secondo quanto scrive la Soprintendenza "nella documentazione progettuale non sono previste misure di mitigazione e/o di valorizzazione del patrimonio culturale coinvolto, al contrario, il progetto non pare tener conto della presenza sul tracciato dell'infrastruttura di numerosi manufatti tutelati; che i piloni del primo tratto risultano collocati a meno di 10 metri dalla Centrale elettrica; che gli stessi andranno inoltre a impattare visivamente sia sul ponte di Sant'Agata sia sul Ponte Carrega. In relazione a quest'ultimo manufatto, il progetto per la nuova struttura sopraelevata colloca a poche decine di metri dal ponte monumentale una sottostazione elettrica di ragguardevole altezza (circa 10 m), nell’area dove oggi è presente del verde urbano con alberature a medio alto fusto di pregevole impatto visivo. A sottolineare l’importanza di questo contesto basti ricordare che nel 2020 la quercia del sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo menzionata nella lirica 'Tramonto a Ponte Carrega' di Camillo Sbarbaro è stata inserita per questo motivo nell’elenco italiano degli alberi monumentali da tutelare".

Le criticità su piloni e costruzioni

La Soprintendenza evidenzia quindi "rilevanti criticità archeologiche" in alcuni tratti dell'opera accertando che "gli interventi in oggetto presentano un possibile significativo e radicale impatto sia da un punto di vista archeologico che monumentale-paesaggistico". Si parla di tre piloni nell'area caratterizzata dalla presenza del ponte medievale di Sant'Agata, quattro in un'area caratterizzata dalle arginature storiche del Bisagno, la realizzazione della stazione Romagnosi in un'area "caratterizzata dalla presenza di un tessuto insediativo storico con piccoli nuclei o edifici isolati posti lungo la strada e la sponda destra del Bisagno". E ancora la stazione Parenzo dove è presente un insediamento storico a carattere rurale ai piedi del sistema orografico dominato da Forte Quezzi, otto piloni in una fascia di rispetto a ridosso del Ponte Carrega e altri insediamenti storici fino al capolinea di Molassana.

"Valutare con attenzione la necessità dell'opera"

"Per la tutela architettonica - aggiunge ancora la Soprintendenza - si ritiene debba essere valutata con attenzione la necessità di tale opera infrastrutturale, tenuto anche conto che tutte le opere di scavo per la realizzazione dei piloni sono in grado di determinare effetti negativi su tutti gli immobili tutelati e anche non tutelati adiacenti e pertanto tutte le aree interessate dagli interventi dovranno essere rigorosamente sottoposte a monitoraggio attivo nel corso dell’opera, per evitare danni all’edificato esistente, con particolare riguardo, per i profili di competenza, ai manufatti tutelati. Occorre inoltre sottolineare - sostiene ancora la Soprintendenza - che quello scelto rappresenta un modello di progettazione sbilanciato nel promuovere solo una mobilità più veloce ma a scapito del paesaggio che sarà attraversato da una cesura, analogamente a quanto è avvenuto 50 anni fa sul mare con la Sopraelevata Aldo Moro, negando di fatto la possibilità di attuare una rigenerazione urbana degli argini, impedendo anche alle generazioni future di poter usufruire meglio di questi spazi urbani che invece saranno occupati da più di 200 piloni. Il progetto inoltre - si legge ancora nel documento - non sembra tener conto della realizzazione parallela di un altro progetto di mobilità urbana, gli 'assi di forza', il cui percorso lungo la Val Bisagno occupa la sponda opposta a quella della Skymetro, non sono infatti presenti planimetrie o relazioni che mettano a sistema le due infrastrutture".

Le proposte della Soprintendenza

Viene quindi segnalata la necessità di un piano di monitoraggio attivo durante le fasi di cantiere e successivamente per almeno sei mesi di tutti i manufatti sottoposti a tutela presenti in aderenza al tracciato e la produzione di elaborati che mettano in relazione il progetto Skymetro con quello degli Assi di forza. Tra le proposte anche quella di "prevedere una drastica riduzione della dimensione dei sostegni e dell’impalcato in ragione del loro impatto negativo sui beni culturali collocati in corrispondenza della struttura sopraelevata", di "rivedere la sezione dell’impalcato in ragione di una maggiore snellezza" e di "valutare l’opportunità di eliminare la copertura continua su tutta l’infrastruttura". E ancora: "produrre documentazione progettuale sulle modalità di realizzazione delle opere di fondazioni dei piloni di sostegno e dell’impatto che tale fase avrà sugli argini storici del Bisagno", "produrre render e fotoinserimenti realistici, ad altezza d'uomo in corrispondenza di tutti i manufatti tutelati presenti lungo il tracciato della nuova linea metropolitana".

"Opere di scavo con impatto su strutture e stratigrafie di interesse archeologico"

Per quello che riguarda la tutela archeologica secondo la Soprintendenza la "la realizzazione dell’opera così come progettata comporta, con la messa in opera di oltre 200 piloni, opere di scavo estremamente significative per l’impatto potenziale su strutture e stratigrafie di interesse archeologico all’interno di un areale, quello della bassa Valle del Bisagno, di rilevante importanza storico-topografico per l’evoluzione urbana della città di Genova". Viene quindi ritenuta necessaria "un’integrazione della relazione archeologica comprendente uno studio storico-cartografico di dettaglio con elaborati in ambiente Gis, che consenta la sovrapposizione della cartografia storica, a partire dalle produzioni settecentesche, con gli elaborati progettuali, e che permetta di visualizzare l’originaria estensione dell’alveo del Bisagno, l’intersezione con il sistema idrografico secondario e l’evoluzione dell’antropizzazione del territorio, con approfondimenti puntuali sugli areali di interferenza".

"Intervento in grado di modificare per sempre la visuale della città"

Dal punto di vista della tutela paesaggistica, infine, lo skymetro "rappresenterebbe un intervento in grado di modificare in modo permanente la visuale sulla città dal torrente Bisagno e dalla città verso la Valle del Bisagno, pertanto in grado di creare un'alterazione rilevante del paesaggio. L’inserimento della nuova linea della metro, infatti, potrebbe essere in grado di modificare la visuale dagli argini del torrente Bisagno verso le colline circostanti e dalle colline verso il torrente, e quindi di determinare un'alterazione rilevante nella percezione del paesaggio di riferimento". La Soprintendenza ritiene quindi che "debbano essere prodotti render e fotoinserimenti realistici ad altezza d'uomo del ponte iniziale, in corrispondenza delle zone tutelate di Borgo Incrociati, e in corrispondenza di Molassana e in generale di tutta l’infrastruttura dal Parco dei Forti e dalle alture di Marassi". Chieste verifiche anche sulla colori e materiali della copertura e un progetto dettagliato del parcheggio di interscambio a Molassana. "Quanto sopra - conclude la Soprintendenza - suggerisce l’opportunità di privilegiare, nello sviluppo della progettazione, soluzioni paesaggisticamente meno impattanti con strutture più leggere, di dimensioni più contenute e l’eliminazione o limitazione di ogni forma di copertura. Si anticipa, con spirito di collaborazione, che a seguito della ricezione degli approfondimenti sopra indicati, sarà necessariamente avviata la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, che prevederà come prima fase la pianificazione e realizzazione di un’estesa campagna di carotaggi e/o sondaggi archeologici preventivi in corrispondenza delle aree che verranno confermate o considerate a rischio archeologico".