Skymetro, slitta la scadenza per aggiudicarsi l'opera

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2025 per aggiudicarsi il progetto dello Skymetro. Questo perché la Lega ha inserito un emendamento al Milleproroghe, "in considerazione della necessità di procedere al completamento della fase di progettazione".

I lavori per la realizzazione dello Skymetro dovrebbero iniziare a luglio 2024 al termine dell'iter autorizzativo, la procedura di gara d'appalto integrato e le fasi di aggiudicazione e consegna dei lavori, per terminare le attività entro la metà del 2027. Ma queste scadenze sembrano ora in discussione con il nuovo emendamento.

"La Lega inserisce un emendamento al Milleproroghe, chiedendo di rideterminare i termini del cronoprogramma dell'intervento Skymetro. Il giornalista Andrea Moizo, colui il quale ha segnalato per primo l'anomalia, si domanda se i deputati leghisti si siano accorti che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico del Mit, abbia bocciato il progetto preliminare dell'infrastruttura".

Lo dichiarano i pentastellati liguri commentando la notizia e annunciando anche un’interrogazione del capogruppo comunale del M5S Genova Fabio Ceraudo.

"Adesso il tema è - proseguono i grillini -: i deputati leghisti sanno forse che il progetto Skymetro fortemente voluto dalla destra genovese è stato bocciato, non lo dicono e ora devono salvare la faccia? E se non fosse questo il motivo, quali sono allora i problemi per cui la Lega, che sostiene Bucci, fa questo emendamento? Siano trasparenti!".

"L'emendamento leghista inserito nel Milleproroghe è la conseguenza della bocciatura del Mit? - chiede infatti Ceraudo -. In alternativa a questa ipotesi, chiediamo alla Giunta Bucci di dirci il motivo per il quale la Lega che lo sostiene chiede di prorogare i termini del progetto".