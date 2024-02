Sentenza del processo per la morte di Roberta Repetto, Bassetti: "Da medico resto senza parole"

"Massimo rispetto per la sentenza e per la magistratura, ma da medico resto veramente senza parole". Questo il commento di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sulla sentenza di secondo grado nel processo d'appello sulla morte di Roberta Repetto. Sentenza che, di fatto, ha ribaltato quella di primo grado. Il giudice ha infatti assolto Paolo Bendinelli, fondatore e 'guru' del Centro Anidra, perché 'il fatto non sussiste' e ha ridotto a un anno e quattro mesi la pena per il medico bresciano Paolo Oneda. In primo grado i due erano stati invece condannati a tre anni e quattro mesi per omicidio colposo. La procura aveva chiesto 16 anni di reclusione per il primo e 14 per il secondo, mentre gli avvocati difensori avevano chiesto l'assoluzione di entrambi. Bassetti, nei mesi scorsi, aveva già affrontato il caso parlando di Roberta come di "una delle tante persone uccise dalle fake news".

La morte di Roberta Repetto

Il caso, noto, è quello della 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro olistico di Borzonasca. Una tragica vicenda iniziata nel 2018. Roberta Repetto era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare.

Il Centro Anidra torna all'asta

E proprio il Centro Anidra, nelle ultime ore, è tornato all'asta dopo l'ennesimo tentativo senza aggiudicazione alla fine dello scorso mese di gennaio. I terreni e gli immobili erano stati rimessi in vendita per la sesta volta, ma l'asta era andata deserta. A giugno 2022 e febbraio 2023 la vendita era stata conclusa, ma poi non era stata perfezionata per inadempimenti. Questa volta l'udienza è stata fissata per venerdì 12 aprile 2024 alle ore 16, il termine per la presentazione delle offerte per mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 12. Il prezzo base è sceso a 165.500,00, l'offerta minima a 124.125,00. Si tratta di una vendita sincrona mista senza incanto. Terreni e immobili si trovano nel comune di Borzonasca, località Casali di Stibiveri.

