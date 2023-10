"Giustizia per Roberta Repetto", flash mob social a un mese dal processo

"Giustizia per Roberta". Un semplice cartello mostrato da centinaia di persone a circa un mese dalla seconda udienza del processo di appello relativo alla scomparsa di Roberta Repetto, la 40enne, insegnante di yoga e agente immobiliare, morta il 9 ottobre 2020, stroncata dalle metastasi di un melanoma dopo un'agonia durata due anni. Una tragedia iniziata nel 2018 quando la donna era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare.

Rita Repetto: "Non solo la famiglia, centinaia di cittadini chiedono giustizia"

Il flash mob social è stato lanciato dalla sorella Rita Repetto, presidente dell'associazione La Pulce nell'orecchio (@la_pulcenellorecchio su Instagram), che porta avanti progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Con 'La pulce nelle scuole' i meravigliosi acquerelli di Roberta Repetto sono diventati segnalibri che vengono donati agli studenti e che contengono un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme nelle famiglie, attraverso 'Una pulce nel disegno' sono invece diventati copertine di libri che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. A luglio è stata organizzata anche una mostra a Sestri Levante con i disegni di Roberta. Nei giorni scorsi Rita è stata ospite della trasmissione Rai 'I fatti vostri', dove ha raccontato la storia di 'Bobby' a tre anni dalla tragica scomparsa, uno dei prossimi martedì, alle 21:20, parteciperà invece al talk show 'Avanti popolo' con Nunzia di Girolamo, in onda su Rai3. "Manca poco più di un mese all inizio del processo in Corte d 'Assise d' Appello - afferma - che vede imputati per omicidio volontario Paolo Bendinelli, Paolo Oneda e Paola Dora. Non solo la famiglia Repetto ma tutta la cittadinanza chiede giustizia, quello che è accaduto a mia sorella poteva succedere a tutti. E io ringrazio chi da oggi al 21 novembre ci mette la faccia e cerca giustizia con me". In primo grado erano arrivate le condanne per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi per il 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda. A inizio luglio, come detto, è iniziato il processo di appello, che proseguirà a novembre.

Il sostegno di Matteo Bassetti

Recentemente anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha affrontato la vicenda sui propri canali social: "Roberta Repetto ha trovato tanti 'pinocchi' in camice sulla sua strada - ha detto il professore - una delle tante persone uccise dalle fake news. Una vicenda incredibile, accaduta nel 2018, non nel 1918. Roberta Repetto è stata curata con bevande zuccherate, tisane e lampade di sale. Attenzione perché il mondo è pieno di falsi guru e ciarlatani che raccontano un sacco di fandonie".