Centro Anidra all'asta, sesto tentativo senza aggiudicazione

Si è chiusa senza aggiudicazione l'asta telematica per la vendita del Centro Anidra di Borzonasca, andata quindi deserta. I terreni e gli immobili coinvolti nella triste vicenda sulla morte di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione, erano stati rimessi in vendita per la sesta volta. A giugno 2022 e febbraio 2023 la vendita era stata conclusa, ma poi non era stata perfezionata per inadempimenti.

Prosegue il processo di appello: a che punto siamo

La vicenda è nota. Nel 2018 la donna era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare. In primo grado erano arrivate le condanne per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi per il 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda. La vicenda processuale prosegue ora in appello, la procura ha nuovamente chiesto 16 anni di reclusione per Bendinelli e 14 anni per Oneda mentre i difensori hanno chiesto l'assoluzione dei due imputati. Secondo l'accusa Roberta Repetto sarebbe stata plagiata e resa schiava. La sentenza è attesa per il prossimo 21 febbraio. È stata invece posticipata al 15 febbraio l'udienza del processo con rito ordinario per Maria Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca, accusata di circonvenzione d'incapace per le ingenti somme devolute da Roberta Repetto al centro.

L'impegno della famiglia Repetto, il progetto 'La Pulce nelle scuole'

A rendere noto l'esito dell'asta è Rita Repetto, sorella di Roberta e presidente dell'associazione La Pulce nell'Orecchio (@la_pulcenellorecchio su Instagram) che porta avanti progetti di sensibilizzazione verso opinione pubblica e persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Tra le iniziative portate avanti, il progetto 'La Pulce nelle scuole', che nelle ultime ore ha fatto tappa all'Istituto Liceti di Rapallo. "Ringrazio la dirigente scolastica Sonia Maranci e il personale docente che mi ha invitata e ha aderito al mio progetto - dichiara Rita Repetto -. Ho messo la Pulce nell orecchio a tanti ragazzi, e domani replico con altre classi. Grazie per questa possibilità".

Agli studenti vengono donati segnalibri che contengono una illustrazione ad acquerello realizzata da Roberta Repetto e un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme. Dall'allontanamento dalla propria famiglia alla venerazione di una persona in particolare, l'incapacità di prendere decisioni autonome, la perdita di pensiero critico, la modifica dei comportamenti alimentari o l'improvvisa sospensione di trattamenti medici, se in atto. E ancora, risposte evasive su domande inerenti la nuova vita o cambiamenti drastici nel modo di vestire. Tutti comportamenti che non devono essere sottovalutati e devono spingere ad agire nel più breve tempo possibile, per il bene della persona che si ritiene possa essere entrata in contatto con un culto distruttivo.