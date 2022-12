Colpo di scena, il centro Anidra torna all'asta

Colpo di scena sui terreni e gli immobili del centro Anidra di Borzonasca, coinvolti nella triste vicenda sulla morte di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. Vicenda che ha portato alle condanne a tre anni e quattro mesi ciascuno il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Assolta invece la psicologa Paola Dora.

Lo scorso 16 giugno era stata annunciata la vendita all'asta a persone vicine al centro, ora però i terreni e gli immobili sono stati rimessi in vendita. Secondo quanto raccolto da GenovaToday per il mancato pagamento del saldo prezzo. Il giudice ha quindi revocato l'aggiudicatario e ha disposto la rimessa in vendita alle stesse condizioni dell'ultima asta giudiziaria, la quarta dall'inizio della vicenda.

La nuova data dell'udienza è stata fissata per giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 15:30, il prezzo base è di 294mila euro e l'offerta minima di 220.500 euro. Si tratta di una vendita senza incanto, il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12 mercoledì 8 febbraio 2023. La vendita, come si legge nell'annuncio, riguarda: "Il 100% della piena proprietà dei seguenti immobili: 1) fabbricato ad uso turistico ricettivo, articolato su due piani, costituito di numero 4 unità; 2) fabbricato diruto, su due piani; 3) fabbricato di nuova costruzione destinato alla promozione, commercializzazione e gestione dell’attività agricola, composto da tre corpi; 4) diversi terreni". Terreni e immobili si trovano nel comune di Borzonasca, località Casali di Stibiveri.