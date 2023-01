Incidente in porto, il vento fa scontrare due traghetti

Incidente in porto a Genova dove due traghetti in riparazione si sono scontrati a causa del vento forte, che ha provocato la rottura degli ormeggi. È successo nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio. Per fortuna non si registrano feriti.

A scontrarsi sono stati il Bithia di Cin-Tirrenia e il Mega Express Three della Corsica Ferries. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto insieme ai vigili del fuoco e ai rimorchiatori. I pompieri sono stati impegnati anche in diversi altri interventi per danni causati dal vento.

Via Casaregis alla Foce è rimasta chiusa per circa un'ora per la caduta di un'albero all'altezza di via Pisacane. Situazione analoga in val Bisagno, più di preciso in via di Pino, dove però la strada non è stata chiusa.

Intanto per il vento e le condizioni del mare a Genova è entrata in vigore un'ordinanza che vieta il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti, come arenili e scogliere, oggi, 16 gennaio, martedì 17 e mercoledì 18 gennaio.

In particolare, si ordina di evitare il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti al rischio prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc…), che potranno essere segnalati in prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere, pubblici o in concessione aperti al pubblico, del territorio comunale con cartellonistica informativa.

Viene disposta per tutti i cittadini l'osservanza delle seguenti regole: prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità; evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all'incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono sovente associate a una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi, ...).