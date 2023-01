Libecciata sulla costa: mare grosso e raffiche di vento

Come previsto dalle previsioni di Arpal nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio 2023 ha cominciato ad alzarsi una grossa mareggiata di libeccio sul levante genovese, nel primo pomeriggio ha iniziato ad alzarsi il mare sulla costa da Corso Italia fino a Nervi. Il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha chiesto di prestare la massima attenzione sulla costa attraverso i propri canali social.

A Boccadasse alcuni pescatori hanno cominciato a portare le proprie barche sulla strada che sale dal borgo, da tempo i residenti esprimono preoccupazione e chiedono a gran voce la messa in sicurezza dalla furia del mare con la costruzione di una diga soffolta in seguito alla ricostruzione avvenuta dopo la devastante mareggiata del 30 ottobre 2018. Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva promesso impegno in questo senso.

Secondo quanto era stato previsto dagli esperti la mareggiata dovrebbe diventare intensa tra pomeriggio e sera sui settori B e C della Liguria, ovvero lungo la costa da Spotorno a Camogli e poi ancora da Portofino fino al confine con la Toscana, con un periodo, l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra, di 8-9 secondi.

Ancora mare grosso anche nella giornata di martedì 17 gennaio con onda lunga sempre da sud-ovest, con periodo di 11-12 secondi. Il tutto accompagnato da vento forte con raffiche tra i 70 e gli 80 km/h con valori maggiori ai 100 km/h sui crinali sulla costa tra Savona e Genova e tra gli 80 e i 90 km/h sul Tigullio e spezzino.