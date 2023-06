Viadotto di Nervi, scattano le limitazioni

Limite di velocità massima veicolare di 30 km/h e divieto di transito ai veicoli aventi peso superiore alle 3,5 tonnellate. Queste le misure cautelative, contenute in un'ordinanza comunale del 27 giugno 2023, per il cavalcavia di corso Europatra via Jan Palach e via Donato Somma.

Nelle scorse settimane molti residenti avevano segnalato le condizioni del ponte, alcune foto avevano fatto il giro del web, ma erano arrivate anche le rassicurazioni da parte del Municipio Levante e del Comune. L'assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi aveva ribadito la posizione in consiglio comunale, dopo l'interrogazione dei consiglieri Bruccoleri (Genova Civica) e Veroli (Vince Genova), spiegando che "Non sono stati osservati movimenti o deformazioni della struttura negli ultimi tempi, pur essendo la stessa costantemente monitorata" e che "Il ponte è in osservazione e fa parte della serie di impalcati che il Comune sta ispezionando e censendo secondo i nuovi criteri stabiliti dal ministero delle Infrastrutture". Altri residenti avevano invece segnalato il continuo passaggio di mezzi pesanti sul viadotto, esprimendo ulteriori preoccupazioni.

Sull'ordinanza si legge: "Vista la richiesta presentata dalla direzione di area Infrastrutture opere pubbliche-strade del Comune di Genova, tesa a ottenere la modifica della circolazione veicolare nel cavalcavia di Corso Europa posto tra via Jan Palach e via Donato Somma a tutela dello stato di conservazione del manufatto. E valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all’adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l’incolumità pubblica. Si ritiene opportuno istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità Si ritiene anche di vietare il transito ai veicoli aventi peso superiore alle 3,5 tonnellate". Installata anche la segnaletica stradale.