I tir transitano sul viadotto monitorato di Nervi, preoccupazione tra i residenti

"Stiamo valutando, in via cautelativa, un restringimento delle carreggiate per evitare il transito di tir e mezzi pesanti durante le situazioni di chiusure autostradali, ma è solo un provvedimento in via cautelativa. Ripeto: non ci sono evidenze di criticità statiche, e non ci sono riscontri di movimenti dell'impalcato o di deformazioni. Vi terrò informati". Ha risposto così il vice sindaco Pietro Piciocchi, all'interrogazione dei consiglieri Bruccoleri (Genova Civica) e Veroli (Vince Genova) martedì 20 giugno 2023 in consiglio comunale.

La chiusura del tratto autostradale si è puntualmente verificata nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno 2023, con il conseguente transito dei mezzi pesanti sul viadotto che congiunge corso Europa a via Donato Somma, oggetto delle preoccupazioni dei residenti a causa delle sue condizioni.

"Autostrada Nervi-Recco di nuovo chiusa per lavori, gli ennesimi dal post-Morandi. Risultato: questi camion sul nostro viadotto già messo male. Non dovevano chiuderlo ai mezzi pesanti? Ah no: aspettano che venga giù". Così scrive un'iscritta al gruppo Facebook 'Nervi a pezzi'.

"Ma è normale - incalza un'altra residente, che ha girato il video qui sotto - che passino tutti questi mezzi pesanti? È dalle 21 che ne passano uno dietro l'altro e andranno avanti tutta la notte. C'è una regola o una legge che vieti tutti questo? Non c è il diritto di riposare? Siamo in via Somma".