Preoccupazione a Nervi per il ponte di via Somma, il Municipio: "È monitorato"

Molti residenti di Nervi hanno segnalato alla nostra redazione e anche sui social le condizioni del ponte sopra largo Edilio Pesce esprimendo preoccupazione per lo stato in cui versa e chiedendo alla pubblica amministrazione di intervenire. Alcuni cittadini hanno anche segnalato la caduta di calcinacci nei giorni scorsi.

Il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha spiegato: "Sono in costante contatto con il vicesindaco Piciocchi per quanto riguarda lo stato dell’impalcato stradale sopra largo Edilio pesce (impalcato di Via Somma) a Nervi. Nei giorni scorsi, come del resto alcune settimane fa, su mia richiesta sono intervenuti i tecnici comunali competenti i quali hanno comunicato di tenere monitorato il ponte ormai da tempo e che stanno effettuando i dovuti rilievi. Nei prossimi giorni, come per l’impalcato di Sturla, verranno effettuate le prove di carico".

"Nel novembre del 2022 - spiega ancora Bogliolo - a seguito degli aggiornamenti normativi interventi, l’ex settore strade ha affidato un primo lotto di censimenti e ispezioni e uno dei manufatti oggetto di approfondimento è stato proprio il cavalcavia Donato Somma. Le ispezioni hanno determinato di effettuare ulteriori indagini sui materiali e prove di carico, che sono in fase di definizione. Le verifiche e le prove sono e saranno funzionali alla definizione di un eventuale intervento strutturale. Qualsiasi aggiornamento e/o comunicazione verrà comunicata dai tecnici al Municipio e al Comune. L’impalcato - conclude - è monitorato dagli uffici competenti"