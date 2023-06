Ponte di Nervi, Piciocchi: "La fessura perpendicolare che si nota non è una lesione"

Molti residenti di Nervi hanno segnalato alla nostra redazione e anche sui social le condizioni del ponte sopra via Bartolomeo Pagano a Nervi, esprimendo preoccupazione per lo stato in cui versa e chiedendo alla pubblica amministrazione di intervenire. Alcuni cittadini hanno anche segnalato la caduta di calcinacci nei giorni scorsi.

Dopo il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo, sulla questione è intervenuto anche il vice sindaco, Pietro Piciocchi. "Circola questa foto in modo virale che riguarda la situazione del viadotto di via Donato Somma a Nervi con conseguente comprensibile allarmismo. Vediamo di fare un po' di chiarezza", scrive Piciocchi sui suoi profili social.

"Anzitutto - spiega il vice sindaco - la fessura perpendicolare che si nota non è una lesione ma è lo spazio del giunto di dilatazione tra i due impalcati. È fatto apposta! Non sono stati osservati movimenti o deformazioni della struttura negli ultimi tempi, pur essendo la stessa costantemente monitorata".

"Detto questo, il ponte è in osservazione - prosegue Piciocchi - e fa parte della serie di impalcati, che il Comune sta ispezionando e censendo secondo i nuovi criteri stabiliti dal ministero delle Infrastrutture. La scorsa settimana, ad esempio, abbiamo svolto le prove di carico sul viadotto di corso Europa, che sovrasta il torrente Sturla e che hanno dato un esito positivo sotto il profilo statico".

"Abbiamo creato un ufficio apposito - conclude - (primo Comune in Italia ad averlo fatto), che ringrazio, ci stiamo avvalendo anche di qualificate collaborazioni esterne, e, insieme ai miei collaboratori, sono molto determinato sugli interventi di manutenzione, che si renderanno necessari".